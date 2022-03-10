國民辣醬老乾媽喊漲「24瓶多20元」 網友哀號

中國國民辣醬品牌「老乾媽」最近傳出漲價。（取材自每日經濟新聞）

中國國民辣醬品牌「老乾媽」最近傳出漲價，3月1日起調整部分商品售價，消息引發網友哀號，「作為乾飯（吃飯）必備的調料之一，還是不要漲價了。」同時，多個新興品牌趁勢搶占市場，給老乾媽帶來威脅。

每日經濟新聞報導，貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司的「調價公函」顯示，因原物料成本、人工成本、運費等每年上漲，經多方面慎重考慮，決定從3月1日起，確定對部分商品銷售價格進行重新調整。

新京報報導，對此，老乾媽客服人員證實，因原物料辣椒等食材價格上漲，成本上升，近期老乾媽向各經銷商下發調價函，從3月1日起實行漲價，具體漲幅及漲價產品目前尚不清楚。

雲南昆明一名老乾媽經銷商表示，老乾媽今年3月初就已經漲價，一件（24瓶）辣醬大概漲價人民幣20元（約3.17美元），「主要是辣椒、油、大豆都漲價，成本上升。」即使漲價，老乾媽產品銷售目前沒有受到影響，依然是暢銷品。

數據顯示，去年中國北方小辣椒產區新季乾椒受災，自去年8月北方小辣椒行情偏強運行。以河南 辣椒為例，截至2月23日，河南商丘柘城三櫻椒出貨價去年8月1日價格上漲漲幅達27.91%。

不過，有媒體指出，經銷商認為，老乾媽部分產品漲價最主要原因並非成本上漲，而是銷售壓力的問題。2019年時老乾媽同樣面臨成本的大幅上升，當時貴州鮮椒和乾椒原料價格大幅上漲約50%，老乾媽選擇換辣椒而不是漲價；但也面臨「更換辣椒、口味變差」的輿論壓力，之後老乾媽又換回貴州辣椒，價格依然沒有上漲。

不僅成本上漲，辣醬賽道的競爭不斷上漲也是事實；網紅品牌們抓準了這個時機，虎邦、飯爺、佐大獅等多個新品牌應運而生，想方設法在中國辣醬市場搶占市場比例，對老乾媽造成一定威脅。