人代提案1孩父母「退休金加20%」 網憂反讓生育率下降

中國人口老化快速，一胎化政策下步入中年的獨生子女壓力日增。圖為安徽合肥市瑤海區靜安養親苑，護理人員在為老人梳頭。（新華社）

中國生育率持續走低，逐步邁入人口老齡化社會，而在「一胎化」政策生長的獨生子女正面臨「上有老、下有小」的夾層壓力。對此，全國人大代表在「兩會 」提議「調高獨生子女父母退休金 10至20%」與允許民眾自行選擇提早或延後退休的「彈性退休機制」，引發輿論熱議，好評聲浪居多，也有網民質疑公平性。

全國人大代表、山東三箭勞務管理有限公司油漆工班組長陳雪萍在兩會中表示，中國自實行計畫生育政策以來，第一代獨生子女父母已邁入老年行列，而他們又遇上全面開放二孩、三孩政策，形成一個人要扶養父母與兩孩的狀況，難免顧此失彼，探視照顧父母的時間所剩無幾，獨生子女父母養老、醫療等方面問題已逐漸凸顯。

陳雪萍建議，應提供獨生子女老年父母的養老補助，補助金要與國家統計局發布的物價漲幅相聯繫，還要鼓勵興辦獨生子女父母養老院 。與此同時，她還建議在政策所規定的退休金基礎上，上調10至20%的退休金。

該提議引發好評迴響，並登上9日微博熱搜第一，有網友認為中國官方必須正視這一群主要勞動力的龐大壓力，「當年克己響應國家號召的獨生子女家庭，如今面臨捉襟見肘的養老困難，理應得到國家的適度關懷」，「支持，獨生子女照顧4個老人太累了」，「我更贊成給失獨父母提高養老金，他們真的是失去了一切」。

也有意見指出，陳雪萍的建議忽略了沒有退休金的農村老人。有網友質疑這項建議的公平性：「獨生子女家庭沒有被罰款，孩子上學佔盡各種政策優惠，福利都享受過了，夠多了吧」，「農民又被政策拋棄了，與其提高10%，還不如給農村的老人多些養老金」，「開了這個先河，後面會不會反作用於生育率？」。

全國人大代表孫維則提出更大尺度的彈性退休機制。據他國經驗，實施延遲退休的國家反而出現年輕人拒交養老金、出生率持續下滑等問題。因此她建議允許人在45歲選擇提前退休，以此緩解養老金壓力、晚婚、少子化等問題。

她認為，彈性退休機制可讓更多人早日回歸家庭，從而恢復家庭對老人和孩子的撫養能力，恢復家庭的功能。