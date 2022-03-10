政協委員：共富「不能殺富濟貧」 否則會「共同貧窮」

中國國家主席習近平的施政目標「實現共同富裕」近來成了兩會的熱門議題。（取材自微博）

中共總書記習近平的施政目標「實現共同富裕」近來成了兩會 的熱門議題，不少代表提案獻策，建議富人多交稅或應從提振農村經濟做起。全國政協經濟委員會副主任劉世錦近日談到「共同富裕」政策時強調，不能搞「殺富濟貧」；「殺富不一定就能濟貧」，最終只會導致「共同貧窮」。

習近平自去年起迄今數十次提及「共同富裕」，6日他再強調，共同富裕才是社會主義。如何實現「共同富裕」也成了兩會代表們的熱門提案，全國人大代表格力電器董事長董明珠建議富人應該多交稅；全國人大代表徐華勤、孫軍都認為，應從農村做起。

中新社報導，全國政協經濟委員會副主任劉世錦受訪談到「共同富裕」政策時強調，「共同富裕」中屬於社會慈善公益的「三次分配」要堅持自願原則，不能搞「殺富濟貧」。「殺富」會打擊一部分通過自己創業致富起來的人群的積極性；對於低收入 階層來講，長期其實也富不起來，最後的結局只能是共同貧窮。

中國國家主席習近平提出走共同富裕道路，即民間俗稱的「打富」，要求企業第三次分配。（中新社）

劉世錦指出，中國改革開放40多年時間裡，一部分人是先富起來的。儘管在此過程中，群體收入差距有所擴大，但這種擴大在一定程度上也有利於生產力的提升，並「做大蛋糕」。要解決「共同富裕」問題有兩點關鍵：一是要重視要素環節的重要性，尤其人力資本；二是提升中低收入群體的比重，實現中等收入群體倍增。

他指出，最重要的就是幫助那些低收入階層，提升他們做大蛋糕的能力。同時，還要強調機會均等，為他們做大蛋糕創造條件。「這部分人能力提升了，就能盡可能地增加他們就業的機會，讓他們去做大蛋糕。同時，他們做蛋糕的能力增加了，最後分蛋糕的時候自然也就分得多。」劉世錦說。

劉世錦指出，最重要的就是幫助那些低收入階層，提升他們「做大蛋糕」的能力。圖為搬遷戶2020年3月9日在貴州省畢節市納雍縣易地扶貧搬遷安置點內的扶貧車間裡工作，2020年11月，貴州省政府宣布全省脫貧。（新華社）

全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，實現「共同富裕」首先是要按照比較優勢來發展經濟，這可以在一次分配時就同時完成效率和公平的統一。其次，從二次分配的角度來看，企業有競爭力，政府的財政稅收中可用來解決城鄉公共服務均等化等問題的資源就會越多。最後通過一些比較合適的稅收等來鼓勵部分極高收入群體參與一些社會公益活動，進行第三次分配。

另國家統計局於昨（9）日公布2月消費者物價指數 （CPI）年漲0.9%，與上月持平； 生產者物價指數（PPI）年增8.8%，較上月漲幅回落0.3%，且由降轉漲。路透引述專家分析指出，俄烏局勢持續帶來全球原油和大宗商品價格上漲，中國可能難逃輸入性通膨風險。不過預計下半年通膨趨勢有所回落。