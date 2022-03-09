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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

30幾還跟爸媽要生活費 考研黨成新啃老族 政委看不下去

中國新聞組／北京9日電
政協委員建議改革碩博士招考制度。（取材自中新網）
政協委員建議改革碩博士招考制度。（取材自中新網）

「萬般皆下品，唯有讀書高」。中國千萬高校畢業生許多選擇考研，因錄取率不到三成，不少人一再重考，成了「考研黨」。他們大都不工作，靠父母金援，久了就考出一批90後、95後的「新型啃老」族。兩會期間，不少此政協委員針對碩博生招考、培養進行了建言獻策。

中國新聞網報導，近年，網路上反映「碩博學歷含金量不斷降低」、「博士生畢業越來越難」、「讀博讀到三十好幾卻還要跟爸媽要生活費」的怪象不少。不時有高校博士生因超過最長修讀年限被學校清退，博士生畢業難成為一種普遍現象。

某大學圖書館自習室內，考生正在緊張復習。（取材自中新網）
某大學圖書館自習室內，考生正在緊張復習。（取材自中新網）

全國政協委員羅永章認為有兩大類因素，「有的博士生研究課題難度大，其科研工作不僅是完成一篇學位論文，更是在某一研究領域拓荒，這類有原創性和突破性的科研工作本身充滿挑戰和不確定性，延期在所難免。」「還有部分博士生對學業不夠專注，將精力分散於其他事務上，如兼職、工作、家庭和生育等，或者科研能力不足，難以按時完成學業導致延期。」

他建議，對博士生畢業時間實行彈性化管理，以保證大部分學生可以不必延期而正常畢業。同時，制定科學的延期管理制度，避免不合理延期，必要時及時淘汰。

全國政協委員李玉生指出，不少博士生因未在頂尖期刊發表論文而導致延期畢業，導致博士生更加重視學術論文發表，產生了諸多學術不端怪相和其他消極後果。他建議，博士生發表學術論文與申請學位應該脫鉤，寫作和發表學術論文只是提升博士生學術能力的手段之一，而非申請學位的前置條件。

「讀博窮三代，科研毀一生。」這句話雖然是調侃，但也道出了不少博士生的辛酸——補助少，獎金低，甚至連生活費還要跟爸媽要。

對此，全國政協委員劉昌俊建議調整、完善博士生獎資助體系，逐步取消研究生國家獎學金，適當普遍提高博士生待遇，努力爭取將一流人才留在國內讀博。為適應當前經濟社會發展需求，建立、完善博士生婚育休假制度，解決人才發展相關的後顧之憂。

兩會

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