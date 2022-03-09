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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

丈夫「讀博」5年 妻訴離索家務補償10萬 法官判准

中國新聞組／北京9日電
法官認為，家務勞動付出較多的一方應當獲得經濟補償。(取材自每日經濟新聞)
法官認為，家務勞動付出較多的一方應當獲得經濟補償。(取材自每日經濟新聞)

北京房山區一林姓男子婚後考研讀博，後與妻子譚女感情不睦，譚女要求離婚，並提出家務勞動補償10萬元，法院審理後支持了譚女的訴求。

北京日報報導，林男與譚女2010年結婚，婚後育有一女，雙方購買房山區某處房屋一套，2011年林男便考研讀博，直到2016年博士畢業。2020年，林男向法院起訴離婚。譚女同意離婚，但她提出，林男在考研讀博的5年時間裡，自己用婚前積蓄及工資養育女兒、負擔家庭日常開支，並承擔家庭衣食住行等所有家務勞動，故譚女提出了家務勞動補償10萬元的要求。

「林男攻讀研究生及博士，自己從財產及人力上予以支持，林男完成學業後的工作及收入均是產值最高期，林男要求離婚，應該給我付補償。」譚女說，「因此，請求法院判令女兒由我撫養，林男每月支付撫養費；依法分割共同購買的房屋一套及共同存款15萬元，並給付家務勞動補償10萬元。」

關於譚女主張的經濟補償款，法院認為林男在與譚女婚姻存續期間，多半時間在完成個人學業進修，譚女為撫育女兒、協助林男工作及讀書負擔了較多義務，現譚女主張經濟補償10萬元，於法有據。

最終，法院判決，準予林男與譚女離婚；女兒由譚女撫養，林男每月負擔子女撫養費至18歲；婚姻存續期間購買的房屋歸譚女所有，譚女支付林男房屋折價款30餘萬元；共同存款15萬元雙方平均分割；林男給付譚女經濟補償款10萬元。

林男不服一審判決，提出上訴。二審法院認為一審法院認定事實清楚，適用法律正確，駁回上訴，維持原判。

北京

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