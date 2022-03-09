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關注鐵鏈女 最高法：殘害婦幼 該判死就判死

中國新聞組／北京9日電
最高人民法院院長周強8日發表工作報告。 （新華社）
最高人民法院院長周強8日發表工作報告。 （新華社）

13屆全國人大五次會議8日舉行第二次全體會議，聽取最高人民法院、最高人民檢察院工作報告。由於「徐州8孩母案」引發眾多提案關切，因此「兩高」報告均談及拐賣婦女兒童犯罪，強調從嚴懲治。最高法並指出人民法院準確貫徹死刑政策，對殘害婦女兒童、老年人等犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核准死刑。

來源：YouTube

今年連續發生江蘇豐縣「鐵鏈女」事件和陝西佳縣「鐵籠女」事件，婦女權益、人口拐賣等成為網友熱議話題，也成為今年兩會的焦點之一，不少人大代表和政協委員的建議和提案，也都涉及婦女權益保護問題。眾多網友也不斷以多種形式提醒外界：鐵鏈女還未獲得自由，此案不能忘。

最高人民檢察院檢察長張軍8日在北京人民大會堂發表工作報告。（新華社）
最高人民檢察院檢察長張軍8日在北京人民大會堂發表工作報告。（新華社）

全國人大常委會委員長栗戰書表示，今年將修改婦女權益保障法，在預防性保障、侵害處置、責任追究等方面完善相關規定。

最高法報告披露，去年一年，審結婚姻家庭案件183.1萬件。堅決反對家庭暴力，依法嚴懲施暴者，會同全國婦聯推動人身安全保護令落地見效，發出保護令3356份，全面加強婦女兒童權益保護。

報告指出，人民法院準確貫徹死刑政策，對嚴重危害公共安全、嚴重影響群眾安全感的犯罪，對殘害婦女兒童、老年人等挑戰法律和倫理底線的犯罪，論罪當判死刑的，依法判處並核準死刑，堅決維護法治權威。

最高人民法院院長周強談到今年工作安排時說，將保障民生權益，加強婦女、兒童、老年人、殘疾人權益保護，嚴懲性侵、拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童等犯罪。

最高檢報告披露，2000年至2021年，檢察機關起訴拐賣婦女兒童犯罪從14458人降至1135人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。

報告指出，追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴；同時與有關部門形成合力、綜合整治，對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決依法追訴、從嚴懲治。

最高人民檢察院檢察長張軍提到，檢察機關配合公安機關持續開展打拐、團圓行動，嚴懲拐賣人口犯罪，深挖歷史積案。追訴拐賣人口犯罪將繼續從嚴，對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決從嚴懲治。

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