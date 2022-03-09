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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

勿忘鐵鏈女 葉劍英孫女促解救被拐婦女

中國新聞組／北京9日電
天津網友聲援鐵鍊女進行塗鴉。（取材自微博）
天津網友聲援鐵鍊女進行塗鴉。（取材自微博）

兩會期間適逢3月8日國際婦女節，中國各地網民紛呼喊「勿忘鐵鏈女」，以公開信、海報、照片提及被拐賣的「豐縣鐵鏈女」，呼籲關注人口拐賣問題。中國元帥葉劍英的孫女葉靜子也在網上發聲，「願被拐賣的婦女們早日得救，中國盡快做到杜絕拐賣婦女兒童」。

自由亞洲電台報導，葉靜子是中國十大元帥之一葉劍英的孫女。她的父親葉選寧是葉劍英次子，曾任解放軍總政聯絡部部長。

葉靜子近日多次就「豐縣鐵鏈女」事件發出帖文。她在較早時間的帖文批評豐縣當局封鎖道路，不讓關注和聲援的人們在當地。相關的帖文至今未被屏蔽。

在一篇2月22日的帖文，她就直書：「越是掩蓋，越是讓人憤怒。」她在21日亦發帖，呼籲當局拿出「解決事情的方法」，並拷問涉及拐賣人口的販子及失職官員「人性去哪裡了？」在2月18日的帖文，她亦斷言「中國肯定不止一個八娃的事件」。

除了葉靜子之外，另有大批網民在婦女節發帖，談論「鐵鏈女」事件。

有網民為八孩母發帖質問：「讓她說話了嗎？她怎麼樣了？她今天過婦女節嗎？」也有網民指出，在學校操場看到橫額，上書「今日母親脖子的鐵鏈解開了嗎？」

也有天津網民貼出一張照片，牆壁上畫有鐵鏈女壁畫，寫著「放棄豐縣的她，就是放棄明天的自己」，不過該壁畫隨後已被油漆覆蓋。

另外，還有網民表示，她在武漢設計工程學院的宿舍樓看到一封連鎖公開信，信中重申：「她即是我，我即是她！」，並呼籲大家「持續關注豐縣生產八孩女子事件」。另外也有網民說，她在其學校廣播站，聽到有人在講徐州鐵鏈女的新聞。

報導指出，「徐州八孩之母」事件，又被稱作「徐州鎖鏈女」事件、「豐縣生育八孩女子」事件。2022年1月，網絡曝光江蘇省徐州市豐縣歡口鎮一名婦女被鐵鏈鎖頸虐待，該事件引發巨大的輿論爭議。當地政府發布了六次通告，但都因為自相矛盾而未能平息民憤。

有網民看到學校操場人掛上橫額，上書「今日母親脖子的鐵鏈解開了嗎？」（取材自微博）
有網民看到學校操場人掛上橫額，上書「今日母親脖子的鐵鏈解開了嗎？」（取材自微博）

兩會 解放軍 武漢

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