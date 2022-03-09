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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

擇偶觀要轉變 全國政協委員：婚戀市場 暖男地位較高

中國新聞組／北京9日電
全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，「暖男」在婚戀市場上有較高地位。（取材自九派新聞）
全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，「暖男」在婚戀市場上有較高地位。（取材自九派新聞）

全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，在新型家庭文化中，除了傳統的孝老敬親代際的互相支持以外，我們特別要倡導性別平等，家庭成員是性別平等的，男性也應該參與到家庭育兒的過程中，家庭成員裡面每個人都要分擔他自己的責任。

人民政協報旗下欄目「委員塵訪」報導，賀丹稱，在婚姻調查這方面，中國存在和日韓不同的情況，「暖男」在婚戀市場上有較高地位，相比日韓，中國男性更願意承擔家庭責任。我們希望看到，男性承擔更多養育責任。

比如說很多男青年說找不到對象很發愁，其實也要轉變觀念了。以前可能大家覺得你是成功人士，你掙了很多錢，但是現在的女青年，她能夠獨立發展，職業發展得很好，她可能更需要有個暖男對她很體貼，能夠共同承擔責任。

另據南方都市報報導，賀丹表示，很多陷入低生育率問題的國家，一個最大的問題就是家庭文化建設沒有做好，「男主外女主內」的思想根深蒂固，改不掉。但是同時，女性受教育水平又在快速提升，當女性面臨職業發展和家庭生育的兩難，如果不得不犧牲職業發展，回家帶孩子，就可能會放棄生育。

生育政策要關注女性的職育平衡，這種平衡是可以做到的。這需要促進家庭成員共同承擔養育責任。

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