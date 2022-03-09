中國全國政協委員：搶救「兩岸家書」刻不容緩

中國全國政協委員江爾雄呼籲應及早啟動徵集、搶救和保護流落在民間的珍貴「兩岸家書」。（取材自澎湃新聞）

中國全國（政協、人大）兩會 正在召開，據人民政協報報導，中國全國政協委員、福建省台灣同胞聯誼會會長江爾雄表示，應及早啟動徵集、搶救和保護流落在民間的珍貴「兩岸家書」刻不容緩，它不僅具有歷史價值、文獻價值，更具有政治現實意義。

江爾雄建議，徵集以「兩岸家書」為主的涉台文獻，要由各級政府牽頭，相關部門配合，盡快列入議事日程。

她說，要重點收集與僑批同樣珍貴的帶有銀信合一的兩岸家書、各種老照片、契約文書等涉台文獻資料。協同有關高等學校研究機構，從不同管道進行徵集和研究，增強兩岸歷史記憶的保存及傳承的緊迫感。

江爾雄舉例，據不完全調查，漳州市民間現存「兩岸家書」總量在1萬封左右，是有待開發的涉台文獻資料「富礦」。

她說，要對徵集到的兩岸家書深入研究，組織專家鑑定、研討，撰寫論文，及時召開兩岸家書學術研討會、座談會。條件成熟時可以舉辦展覽，設立「兩岸家書博物館 」， 並爭取上升為全國層面、亞太和世界文化遺產保護項目。

公開資訊顯示，江爾雄1967年出生於福州閩清，她的父親是彰化人，1948年被派往中國參加國共內戰後，加入中共 解放軍，她也成為了在中國土生土長的「台二代」，雖戶籍不在台灣，但擔任台灣民主自治同盟盟員、第12屆中國全國人民代表大會台灣省代表、第13屆中國全國政協委員、中共19大代表。

在中國全國政協十三屆五次會議第二場委員通道上，江爾雄受訪時表示，台灣青年在大陸發展很好，未來會更好。