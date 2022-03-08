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比人精緻…上海女幫寵物雞做美甲：陪我度過最難2年

中國新聞組／北京8日電
主人還為「好運」做美甲。（取材自極目新聞）
主人還為「好運」做美甲。（取材自極目新聞）

上海一位女子十分疼愛她的寵物雞「好運」，事前她上傳了一段幫「好運」做美甲的視頻，立刻獲得極高的討論，有網友說，「當雞也太享受了吧」。女子表示，「好運」曾陪自己度過人生中最難的兩年，希望牠能活出不一樣的「雞」生。

極目新聞報導，視頻中，一隻白色公雞躺女子腿上安靜地睡著了，女子正用工具給牠做美甲。另一段視頻中，公雞的美甲完成了，不僅有紅色、藍色、紫色的塗料，還在指甲上鑲嵌了珍珠造型的小花等。

發布視頻的懿一說，起因是想帶寵物雞出去踏青，看牠腳趾有點土，配不上牠的臉，於是就想到給牠做美甲。懿一特地給雞的腳趾鑲嵌上珍珠裝飾的花朵，踩在草坪上會有步步生花的感覺。

懿一介紹，給寵物雞做美甲需要一個多小時，最初是想帶去美甲店，但美甲店怕影響形象不給做。無奈之下，她就買了全套工具，親自給寵物雞做美甲，還拍成視頻，沒想到上了當日同城熱搜第一。

有網友表示，「這雞也太聽話了吧，我都喜歡了」「雞都比我精致」「但他會不會被母雞笑話」。

懿一稱，自己不想養太常見的寵物，小時候曾在花鳥市場看過小白雞，於是就在網上找到了招財雞來養。牠比手掌大一些，非常可愛，而且能聽懂人的話並有回應，還會自己玩手機，非常有靈性。

懿一表示，給寵物雞起名「好運」是一個美好的願望。在她人生最低谷的時候，遭遇了事業和愛情的雙重打擊，一度罹患憂鬱症。後來，她買了這隻寵物雞，希望能給自己的生活帶來轉機，「『好運』陪我度過了人生中最難的兩年，現在我的生活已經恢復正常」。

寵物雞「好運」被打扮得漂漂亮亮的。（取材自極目新聞）
寵物雞「好運」被打扮得漂漂亮亮的。（取材自極目新聞）

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