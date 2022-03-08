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中國逾3成女性 期望月薪超過五千元 8成盼30歲經濟獨立

中國新聞組／北京8日電
電商客服成為女性求職的熱門選擇。（取材自微博）
電商客服成為女性求職的熱門選擇。（取材自微博）

日前，一則重慶女子拒絕下班後應酬被辭退一事引起討論，該公司「日常接待包含宴請客戶」的要求招致大批網友批評。該案例顯現今女性在職場仍遭遇許多傳統觀念的挑戰。根據兩份女性就業、理財研究顯示，30%以上女性求職者期望薪資在人民幣5000元（約792美元）以上，而更多女性希望自己能經濟獨立。

中新社報導，求職平台58同城、趕集直招7日發布的「女性就業趨勢報告」顯示，30%以上女性求職者期望今年薪資在人民幣5000元以上。其中，店員、營業員、文員等職位最受女性青睞；普工、電商客服求職活躍度較高。

報告認為，上述職業要求從業人員具備善於溝通、親和力強等素質，體能消耗相對較少，受到女性求職者的青睞。此外，普工、電商客服求職投遞數量增長明顯。

從城市選擇來看，今年重慶、瀋陽、成都、北京、武漢、哈爾濱等城市為女性求職熱門城市。其中北京、重慶求職投遞同比增幅較高，分別為81.67%、57.95%，東莞求職活躍度也有明顯提升。

報導指出，全球性投資管理公司富達國際7日在上海發布「2022年女性投資理財調研結果」稱，超過八成的受訪中國女性，希望自己能夠更加經濟獨立。 　　

本次調研訪問來自城市區2007名成年受訪者，其中女性占比為49%，男性占比為51%。

調查顯示，82%的受訪女性希望自己能夠更加經濟獨立。與男性相比，女性對於實現經濟獨立的願望更加迫切，她們希望達成經濟獨立的平均年齡為30歲，早於男性（33歲）。有26%的女性表示，經濟獨立的重要意義在於能够支持她們自由做出人生選擇。 　

對於經濟獨立的理解，超三成的女性認為能夠獨立負擔日常開支是經濟獨立的核心定義，26%認為幸福養老是經濟獨立的內涵之一。

甘肅省女性人才專場招聘會在蘭州舉行。（中新社）
甘肅省女性人才專場招聘會在蘭州舉行。（中新社）

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