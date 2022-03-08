三八節 楊姓女免費遊西安華清宮 網：玉環答應了嗎
每年的3月8日是國際婦女節，在中國，它有另外一個浪漫的名字「女神節」。在陝西西安見證唐玄宗與楊貴妃的愛情的「華清宮」特地在這一天，開放「楊」姓女性遊客免費入場。這讓網友幽默的留言「現在就去改姓」、「已在路上」，也有網友笑問「玉環答應了嗎？」、「胖的不行嗎？」讓小小的節日優惠多了一絲人情趣味。
華清池亦名華清宮，東距西安23公里，是中國首批5A級旅遊景區。華清宮最為人所知的歷史故事就是唐玄宗與楊貴妃的恩愛。詩人白居易在「長恨歌」中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」詩句更是將歡娛之情描寫得貼切。
「華清宮」景區微博特在婦女節這天開放楊姓女性遊客持身分證免費入場的活動，景區還推出女神節溫泉禮及套餐。微博並寫上：願你當個快樂的女孩、阿姨、老太婆，擁有快樂的一生。
這項活動引來眾多網友留言「我要去」，一排楊姓女網友更是哀嘆刷出「上班、封校、沒放假」去不了的理由。也有男姓網友問道「姓李，名帶隆的男性可以進去不」，「楊家女婿不行嗎」？也有網友建議「大氣點，全國婦女同胞都免費」，為其他姓氏請命。當然也有搞笑留言寫「楊姓？我媽以為是核酸陽性」。
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