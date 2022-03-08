三八節 楊姓女免費遊西安華清宮 網：玉環答應了嗎

「華清宮」優惠楊姓女遊客。（取材自微博）

每年的3月8日是國際婦女節，在中國，它有另外一個浪漫的名字「女神節」。在陝西西安見證唐玄宗與楊貴妃的愛情的「華清宮」特地在這一天，開放「楊」姓女性遊客免費入場。這讓網友幽默的留言「現在就去改姓」、「已在路上」，也有網友笑問「玉環答應了嗎？」、「胖的不行嗎？」讓小小的節日優惠多了一絲人情趣味。

華清池亦名華清宮，東距西安23公里，是中國首批5A級旅遊景區。華清宮最為人所知的歷史故事就是唐玄宗與楊貴妃的恩愛。詩人白居易在「長恨歌」中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂」詩句更是將歡娛之情描寫得貼切。

「華清宮」景區微博 特在婦女節這天開放楊姓女性遊客持身分證免費入場的活動，景區還推出女神節溫泉禮及套餐。微博並寫上：願你當個快樂的女孩、阿姨、老太婆，擁有快樂的一生。

這項活動引來眾多網友留言「我要去」，一排楊姓女網友更是哀嘆刷出「上班、封校、沒放假」去不了的理由。也有男姓網友問道「姓李，名帶隆的男性可以進去不」，「楊家女婿不行嗎」？也有網友建議「大氣點，全國婦女同胞都免費」，為其他姓氏請命。當然也有搞笑留言寫「楊姓？我媽以為是核酸陽性」。