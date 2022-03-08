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中國新增175本土病例 廣東、吉林、山東最多

中國新聞組／北京8日電
3月6日，吉林省吉林市，市民做核酸檢測。(中新社)
3月6日，吉林省吉林市，市民做核酸檢測。(中新社)

繼香港之後，新冠疫情在廣東，山東、吉林等地蔓延。衛健委8日通報，全中國新增本土病例175例，以廣東、吉林及山東確診病例最多。青島萊西校園病例持續增長已調為高風險地區；吉林市中風險地區已達九個，將啟動第三輪全員核酸檢測。上海四個區域被列入中風險地區，需要封閉管理。武漢1000多萬居民4日起須接受3次核酸檢測。

在7日本土病例214例通報後，衛健委8日再發布破百病例。全國境外輸入病例150例，本土病例175例。其中吉林46例，含吉林市28例、長春市17例；廣東45例，含東莞市31例、深圳市13例；山東31例，含青島市29例；江蘇10例，均在連雲港市。

3月4日-6日，僅僅3天青島萊西市累計報告本土確診136例、無癥狀感染者115例。確診病例中，學生116例、教師10例、重點人群篩查10例。青島市官方表示，萊西本輪疫情病例與目前國內和境外輸入病例都不同源，也排除與之前黃島病例關聯的可能，但萊西此次疫情的傳染源頭依然不明。

針對近期無症狀感染者數量大幅增加，上海市有關專家表示，出現這種現象主要是因為此次流行的Omicron變異株大多表現為輕症甚至沒有。此外，目前疫苗接種覆蓋率高，人群機體免疫力增強，病毒載量雖然能檢測到，但毒力難以發揮出來。

深圳口岸辦7日公布，深圳口岸在3月4日又檢測24名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、蓮塘、文錦渡、皇崗、沙頭角口岸出入境。廣東衛健委指出，多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。

上海市衛健委8日通報，上海新增本土確診4例、本土無症狀感染者51例，並新增境外輸入確診36例、境外輸入無症狀者10例，境外輸入病例多數來自香港。

另外，吉林疫情防控小組7日發布通告，該市7地畫為中風險地區，第三輪全員核酸檢測將於3月8日清晨進行。

檢測 疫情 中風

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