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張文宏：「清零」衡量成本效益 不盲目一刀切犧牲生活

中國新聞組／北京8日電
抗疫專家張文宏7日表示，嚴守新一輪疫情規模性反彈底線。（取材自澎湃新聞）
抗疫專家張文宏7日表示，嚴守新一輪疫情規模性反彈底線。（取材自澎湃新聞）

中共總書記習近平宣示「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，似乎代表中國當前嚴格的「動態清零」防疫措施將會調整。抗疫專家張文宏7日指出，嚴守新一輪疫情規模性反彈底線，探索更智慧的動態清零模式，他並強調抗疫到了新階段，不要盲目一刀切以犧牲正常生活為代價達到清零目的。

中國當前對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，一旦發現本土確診病例，上百萬乃至千萬人口的大城市動輒全民核酸檢測，甚至分區封閉管理。

身兼上海市人大代表的張文宏7日在微博發文指出，總書記習近平所指的「守住不出現疫情規模性反彈的底線」是中國近期防疫的總體目標，即要將疫情控制到極低水平，不引起規模性的反彈及醫療資源擠兌。「無論我們採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是我們的防疫底線」。

他又指，上海團隊完成分析近6個月的2266例病例，發現94%病例已接種疫苗，沒有病情危重或死亡病例。針對未來抗疫，疫苗策略的布局將是重中之重。

張文宏強調，中國防疫進入第二階段，迎來新一波境外輸入病例與本土病例疊加的嚴峻考驗，既要避免措施一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控，期間衡量的主要標準是抗疫的成本效益，如何達到抗疫的工作目標，又不要盲目一刀切，以犧牲正常生活為代價達到所謂的清零目的。

張文宏日前提過「未來抗疫，應該就是不斷努力奪回正常生活的過程」，他也曾因為「與病毒共存論」遭到謾罵，官媒「人民日報」甚至刊發原衛生部部長高強的文章，不點名批評張文宏的觀點。但隨著抗疫戰線拉長，抗疫新階段「不犧牲正常生活」的論點在網上已然引發網友共鳴。

抗疫專家張文宏7日表示，嚴守新一輪疫情規模性反彈底線。圖為四川成都市民進行核酸檢...
抗疫專家張文宏7日表示，嚴守新一輪疫情規模性反彈底線。圖為四川成都市民進行核酸檢測。(中新社)

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