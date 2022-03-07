川高校女生節送3000雙高跟鞋 穿鞋視頻形態各異網笑翻

女學生領到的高跟鞋。（取材自極目新聞）

四川南充川北醫學 院學生會日前為迎接3月7日「女生節」，免費為該校女生送出3000雙高跟鞋，近日社交平台上不少該校女生上傳穿高跟鞋視頻，視頻中她們形態各異的高跟鞋戳中網友笑點。該校多位女同學都稱，學校送的不是高跟鞋而是快樂。

極目新聞報導，川北醫學院大二學生小周說，她日前看見校團委公眾號發布推文，得知學校要給學生們免費送高跟鞋，她到指定位置領取高跟鞋，「只需要報自己的鞋碼，像開盲盒一樣。」

女學生領到盲盒高跟鞋。（取材自極目新聞）

小周說，「說實話，鞋子不好看，我打開時很震驚，鞋的樣式不可描述，但是我超級開心，終於收到了女生節禮物。」小周領到的是一雙棕色的高跟涼鞋，鞋跟高約10厘米，這是她有生以來的第一雙高跟鞋。小周表示，學中西醫專業的她平時幾乎沒有機會穿高跟鞋，不過她依然會保存這雙高跟鞋，當作一份紀念。

該校另一位學生小楊說，她所在的寢室有六個人，其中五個人都領了高跟鞋，她和室友們都迫不及待地穿上腳。小楊領到的一雙裸色高跟鞋因其簡單的外觀，被室友們誇讚「簡直太好看了」。

「我們都沒有穿過高跟鞋，走起路來都好別扭。」小楊的室友說，她領到的高跟鞋除了特醜，再無其他特色，「防水台3厘米，跟高7厘米，我穿上後身高超過1米70，倒是自信了不少。」小楊和她的室友都表示，雖然領到的鞋子樣式超出了她們的欣賞範圍，但她們依舊感到很快樂。

據「川北醫青年」微信 公眾號一篇題為「女生節／執權益之仗，絢桃李之彩」的文章，文中稱為活躍女生節氣氛，豐富全校女生校園文化生活，展現當代女大學生青春靚麗與積極向上的風采等，該校特舉辦女生節系列活動，主辦方是該校團委，承辦方是該校學生會。

上述文章還寫道：「高跟鞋作為女性獨有的愛物早已進入了人類精神的園林，成為一種關於心靈、性感、藝術、美麗的符號，因此校學生會寄希望於贈送高跟鞋，使川北醫學院每一位女生都擁有一雙獨一無二的高跟鞋。」該文還特別提醒3月7日當天男生也可以領取，鞋子由商家讚助，款式不定。