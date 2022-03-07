吃昆蟲高蛋白又低能耗 政協委員提議納食品清單
昆蟲作為人類食物在中國已有數千年歷史，昆蟲學專家、全國政協委員、中國林業科學研究院首席專家楊忠岐提出建議，食用昆蟲加入食品目錄清單。
澎湃新聞報導，楊忠岐表示，「周禮」就記載先秦時期就將蟻卵製成醬作為美食食用，現今蝗蟲、蟬、蠶蛹等也是不少中國人喜愛的佳餚。南亞、非洲和拉丁美洲的許多地區也有食蟲的習慣，聯合國糧農組織於2013年5月13日就提出倡議，鼓勵人們食用昆蟲。歐盟在2021年通過立法，將昆蟲列入人類食物名錄清單。
楊忠岐說，昆蟲蛋白質含量高，脂肪含量低，飼養增值效率高，飼養過程中無需增溫和降溫，可減少能耗，幫助應對全球變暖、環境污染造成的糧食問題，且昆蟲疾病沒有一種會傳染到人體和家畜。但他坦言，食用昆蟲產業化還需國人克服心理障礙，此前輿論宣傳和教育方面極少論及昆蟲的有益價值和對生態系統的貢獻，忽略了其巨大的經濟價值。
網民對此表示，「想法不錯，但應該挺難推開」、「這是個賣食用昆蟲的吧」、「為行業說話，靠譜建議」、「不用建議，天上飛的除了飛機，地方跑的除了坦克，水裡游的除了潛艇我們都吃過」、「你這是票昆蟲成為瀕危物種嗎」、「吃成保護動物」。
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