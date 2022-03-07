吃昆蟲高蛋白又低能耗 政協委員提議納食品清單

有全國政協委員建議食用昆蟲加人食品目錄清單。（取材自快科技）

昆蟲作為人類食物在中國已有數千年歷史，昆蟲學專家、全國政協委員、中國林業科學研究院首席專家楊忠岐提出建議，食用昆蟲加入食品目錄清單。

澎湃新聞報導，楊忠岐表示，「周禮」就記載先秦時期就將蟻卵製成醬作為美食 食用，現今蝗蟲、蟬、蠶蛹等也是不少中國人喜愛的佳餚。南亞、非洲和拉丁美洲的許多地區也有食蟲的習慣，聯合國糧農組織於2013年5月13日就提出倡議，鼓勵人們食用昆蟲。歐盟 在2021年通過立法，將昆蟲列入人類食物名錄清單。

楊忠岐說，昆蟲蛋白質含量高，脂肪含量低，飼養增值效率高，飼養過程中無需增溫和降溫，可減少能耗，幫助應對全球變暖、環境污染造成的糧食問題，且昆蟲疾病沒有一種會傳染到人體和家畜。但他坦言，食用昆蟲產業化還需國人克服心理障礙，此前輿論宣傳和教育 方面極少論及昆蟲的有益價值和對生態系統的貢獻，忽略了其巨大的經濟價值。

網民對此表示，「想法不錯，但應該挺難推開」、「這是個賣食用昆蟲的吧」、「為行業說話，靠譜建議」、「不用建議，天上飛的除了飛機，地方跑的除了坦克，水裡游的除了潛艇我們都吃過」、「你這是票昆蟲成為瀕危物種嗎」、「吃成保護動物」。