習：防疫情規模性反彈 外媒解讀動態清零或轉向

習近平強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，被解讀「動態清零」可能調整。圖為吉林市市民接受檢測。（中新社）

中國國家主席習近平 5日參加中國全國人大內蒙古代表團審議時，在疫情 防控方面強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，似乎代表中國當前嚴格的「動態清零」防疫措施將會調整。但3日全國政協及4日全國人大的新聞發布會上，兩名發言人都大力肯定「動態清零」做法符合中國國情，「路子是對的，效果是好的」。

中國當前對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，一旦發現本土確診病例，上百萬乃至千萬人口的大城市動輒全民核酸檢測，甚至分區封閉管理。儘管疫情能在一定周期後結束，但卻對地區經濟產生重大影響。

據了解，近期外媒引述中國專家透露，中國在今年夏天可能調整防疫政策，尤其動態清零政策可能放鬆，部分城市可能率先實施，以降低對經濟的衝擊。

新華社報導，習近平表示，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，慎終如始抓好新冠肺炎疫情常態化防控，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。又提到，中國成功舉辦北京冬奧 會，為世界奉獻了一場簡約、安全、精采的體育盛會。

習近平特別指出，要統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控這個重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線。

有評論分析，中國採取不計成本的方法壓制疫情，經濟壓力相當大，但北京的重點仍是要穩住中共20大，預計20大之後，很多政策就要改變。

過去一年來，中國是否要繼續維持嚴格的「動態清零」措施，還是要採取類似其他國家「與病毒共存」的政策屢受關注。不過，這樣的話題並沒有真正能公開討論，提出「與病毒共存」可能性的專家，譬如上海華山醫院感染科主任張文宏，一度還成為部分輿論攻擊對象。

中國國家衛健委高級別專家組成員曾光今年2月28日在微博撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在不久的將來、合適的時間點，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。