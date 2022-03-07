我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

習：防疫情規模性反彈 外媒解讀動態清零或轉向

中國新聞組／北京7日電
習近平強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，被解讀「動態清零」可能調整。圖為吉林市市民接受檢測。（中新社）
習近平強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，被解讀「動態清零」可能調整。圖為吉林市市民接受檢測。（中新社）

中國國家主席習近平5日參加中國全國人大內蒙古代表團審議時，在疫情防控方面強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，似乎代表中國當前嚴格的「動態清零」防疫措施將會調整。但3日全國政協及4日全國人大的新聞發布會上，兩名發言人都大力肯定「動態清零」做法符合中國國情，「路子是對的，效果是好的」。

中國當前對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，一旦發現本土確診病例，上百萬乃至千萬人口的大城市動輒全民核酸檢測，甚至分區封閉管理。儘管疫情能在一定周期後結束，但卻對地區經濟產生重大影響。

據了解，近期外媒引述中國專家透露，中國在今年夏天可能調整防疫政策，尤其動態清零政策可能放鬆，部分城市可能率先實施，以降低對經濟的衝擊。

新華社報導，習近平表示，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，慎終如始抓好新冠肺炎疫情常態化防控，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。又提到，中國成功舉辦北京冬奧會，為世界奉獻了一場簡約、安全、精采的體育盛會。

習近平特別指出，要統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控這個重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線。

有評論分析，中國採取不計成本的方法壓制疫情，經濟壓力相當大，但北京的重點仍是要穩住中共20大，預計20大之後，很多政策就要改變。

過去一年來，中國是否要繼續維持嚴格的「動態清零」措施，還是要採取類似其他國家「與病毒共存」的政策屢受關注。不過，這樣的話題並沒有真正能公開討論，提出「與病毒共存」可能性的專家，譬如上海華山醫院感染科主任張文宏，一度還成為部分輿論攻擊對象。

中國國家衛健委高級別專家組成員曾光今年2月28日在微博撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在不久的將來、合適的時間點，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。

疫情 習近平 北京冬奧

上一則

香港醫護人手不足 嘆出院者惡化又送院等候

下一則

韓正促港府做好施政綱領 解決深層矛盾 讓市民得到實惠

延伸閱讀

南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省

南加華人對俄烏戰爭看法不同 有人挺俄 有人稱俄要自省
觀察／習近平為何說「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」？

觀察／習近平為何說「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」？
中不搞運動式「降碳」習：不能把手裡吃飯的傢伙先扔了

中不搞運動式「降碳」習：不能把手裡吃飯的傢伙先扔了
中國若侵台 龐培歐：要讓習近平知道將付出龐大代價

中國若侵台 龐培歐：要讓習近平知道將付出龐大代價

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑