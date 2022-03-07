青島校園爆疫 吉林市停工停產

中國兩會期間，本土疫情 升溫，6日新增確診病例共327例。由於疫情趨嚴峻，吉林省吉林市7日零時起自13日，全市各機關企事業單位停工停產，各大中小學停課，各類經營場所暫停營業。青島也爆疫情，多集中在校園，5日共 發現88例確診感染，都是Omicron 變異毒株，這也是今年最高的單日感染紀錄。

根據衛健委7日通告，全中國6日新增本土病例214例，吉林54例，42例在吉林市；山東46例，均在青島市。

吉林市為吉林省前省會、第二大城市，共有約450萬人口。據當地衛健委5日通報，全市新增9例本土確診病例、28例無症狀感染者，其中多為學生，且是先前確診病例的同班同學。

受此影響，目前吉林市多區列入疫情管控範圍，為阻斷傳播鏈，官方下令，自7日零時至13日24時，全市各機關企事業單位原則上停工停產，各大中小學、幼兒園停課，各類經營場所暫停營業。

除吉林市外，發現多例本土確診的江蘇港口城市連雲港市6日新增5例。江蘇連雲港臨時關閉高速路口，全面暫停全市範圍內客運班線。

美國之音報導，青島市衛健委6日發布黃島區1日新增4例本土確診病例；萊西市4日新增3例，黃島區2例。加上萊西市5日的88例新增本土病例，青島市累計報告確診病例101例。其中，萊西市的確診病例中，78例為中學生，9例為教師。

青島市衛健委表示，萊西疫情在學校裡面隱匿傳播一段時間，學生感染後波及家庭成員進而造成社區傳播的風險較大。7日啟動第二輪全員核酸檢測工作。目前，萊西疫情已隔離5292人次，採樣61萬多份。

此外，針對青島黃島區疫情溯源，衛健委6日上午通報稱，起因是接收由外省有疫情地區發來的快遞導致的人員感染。不過，青島市副市長薛慶國在當天下午澄清，疫情起因是接觸了來自外地的帶有Omicron病毒的物品，不是快遞。

另外，上海市過去6天累計新增12例本土確診病例，但本土無症狀感染者卻達65例。上海市衛健委主任鄔驚雷6日指出，上海無症狀感染者增多，與Omicron變種病毒 特性及接種疫苗普及有關。