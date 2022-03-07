我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

新冠最後寒冬？ 中國疾病預防控制中心主任：為時尚早

中國新聞組／北京7日電
中國疾病預防控制中心主任高福。（取材自澎湃新聞）
中國疾病預防控制中心主任高福。（取材自澎湃新聞）

中國全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福日前接受採訪，談及此前有專家提出「2021年冬天是最後一個與新冠伴隨的寒冬」的觀點，他表示，做此定論可能還為時尚早。此外，高福還表示，新冠疫苗是否需接種第四、第五針還需綜合研判。

中新社報導，高福表示，作出這個結論可能主要是看到了新出現的奧密克戎（Omicron）的傳播力增強，但是致病力在減弱，這是一個理想狀態。

高福指出，真實數據並沒有告訴我們，它減弱到了比流感還低。「我覺得病毒本身它在適應人類，它也在變化。」當然，不同的專家可以持有不同的觀點，「我個人認為，現在還沒有到預測它今年冬天以後，這個病毒到人類社會可以接受的這一步了。」

針對「依然有散發疫情發生，免疫屏障還能否建立」的問題，高福表示，最初最理想狀態是，打完疫苗免疫屏障就建立起來了。但現在看來，由於病毒本身的特點，最初設計的目標沒有達到。

此外，高福還表示，「我們研發的蛋白苗本身就建議打三針，大家一開始不理解，但它的基本原理就告訴我們，一針可能不行。」

打完加強針後是否還需打第四針、第五針？這個問題目前還是個科學問題，還需要時間來回答。高福表示，新冠疫苗未來的接種策略，將會根據新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情況進行綜合研判。

疫苗 疫情 流感

上一則

禁炒作涉俄烏戰爭言論 微博封上千帳號

下一則

大疆賣翻新機？他花2萬多買無人機 開箱冒3條飛控數據

延伸閱讀

去年冬天是與新冠的最後寒冬？高福：為時尚早

去年冬天是與新冠的最後寒冬？高福：為時尚早
國防預算增7.1％ 連6年破兆 專家：無關俄烏局勢

國防預算增7.1％ 連6年破兆 專家：無關俄烏局勢
200萬劑AZ疫苗將到期 陳時中：過期只好報廢

200萬劑AZ疫苗將到期 陳時中：過期只好報廢
洛縣醫院仍須戴口罩 或加強針證明

洛縣醫院仍須戴口罩 或加強針證明

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑