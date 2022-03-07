新冠最後寒冬？ 中國疾病預防控制中心主任：為時尚早

中國疾病預防控制中心主任高福。（取材自澎湃新聞）

中國全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福日前接受採訪，談及此前有專家提出「2021年冬天是最後一個與新冠伴隨的寒冬」的觀點，他表示，做此定論可能還為時尚早。此外，高福還表示，新冠疫苗 是否需接種第四、第五針還需綜合研判。

中新社報導，高福表示，作出這個結論可能主要是看到了新出現的奧密克戎（Omicron）的傳播力增強，但是致病力在減弱，這是一個理想狀態。

高福指出，真實數據並沒有告訴我們，它減弱到了比流感 還低。「我覺得病毒本身它在適應人類，它也在變化。」當然，不同的專家可以持有不同的觀點，「我個人認為，現在還沒有到預測它今年冬天以後，這個病毒到人類社會可以接受的這一步了。」

針對「依然有散發疫情 發生，免疫屏障還能否建立」的問題，高福表示，最初最理想狀態是，打完疫苗免疫屏障就建立起來了。但現在看來，由於病毒本身的特點，最初設計的目標沒有達到。

此外，高福還表示，「我們研發的蛋白苗本身就建議打三針，大家一開始不理解，但它的基本原理就告訴我們，一針可能不行。」

打完加強針後是否還需打第四針、第五針？這個問題目前還是個科學問題，還需要時間來回答。高福表示，新冠疫苗未來的接種策略，將會根據新冠病毒的特性、疾病流行、疫苗特性等情況進行綜合研判。