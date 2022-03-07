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習近平重視糧安問題 稱不能絲毫麻痹大意

中國新聞組／北京7日電
習近平在兩會上宣示糧食安全不能有絲毫麻痺大意。圖為山東臨沂一農民在採收玉米。（新華社）
習近平在兩會上宣示糧食安全不能有絲毫麻痺大意。圖為山東臨沂一農民在採收玉米。（新華社）

中國國家主席習近平6日看望參加政協會議的農業界、社會福利和社會保障界委員，並參加聯組會，聽取意見。習指出，糧食安全是「國之大者」，悠悠萬事，吃飯為大。在糧食安全這個問題上不能有絲毫麻痹大意，不要指望依靠國際市場來解決，必須堅持立足國內、確保產能，「確保中國人的飯碗主要裝中國糧」。

新華社報導，習近平強調，實施鄉村振興戰略，必須把確保重要農產品特別是糧食供給作為首要任務，把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置，把「藏糧於地、藏糧於技」真正落實到位。

習近平表示，經過艱苦努力，中國以占世界9%的耕地、6%的淡水資源，養育了世界近1/5的人口，從當年4億人吃不飽到今天14億多人吃得好，有力回答了「誰來養活中國」的問題。這一成績來之不易，要繼續鞏固拓展。他並強調，不能認為進入工業化，吃飯問題就可有可無，也不要指望依靠國際市場來解決。要未雨綢繆，始終繃緊糧食安全這根弦，始終堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐。

習近平指出，耕地是糧食生產的命根子，是中華民族永續發展的根基。農田就是農田，只能用來發展種植業特別是糧食生產，要落實最嚴格的耕地保護制度，加強用途管制，規範占補平衡，強化土地流轉用途監管，推進撂荒地利用，堅決遏制耕地「非農化」、基本農田「非糧化」。

他並指示，要採取「長牙齒」的硬措施，全面壓實各級地方黨委和政府耕地保護責任，中央要和各地簽訂耕地保護「軍令狀」，嚴格考核、終身追責，確保18億畝耕地實至名歸。

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