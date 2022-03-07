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習近平反對運動式降碳 「別把吃飯的傢伙扔了」

記者羅印冲／綜合報導
中國國家主席習近平表示，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際，搞運動式降碳。（新華社）
中國國家主席習近平表示，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際，搞運動式降碳。（新華社）

節能減碳成為全球議題，中國國家主席習近平5日參加產煤大省內蒙代表團審議時指出，實現「雙碳」目標，必須立足國情，不能脫離實際，搞運動式降碳。他還引述一則國父孫中山故事，強調綠色轉型要先立後破，「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了」，而要避免「竹籃打水一場空」。

習近平2020年就在聯合國大會上宣布，中國二氧化碳排放，力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。實現「雙碳」目標即成為中國各地各部門爭相部署的主要任務，去年還導致各地方政府要求企業停產減碳，甚至停電減碳等矯枉過正的問題。

人民網報導，作為最大發展中國家，中國將完成全球最高碳排放強度降幅，用最短時間實現從碳達峰到碳中和，難度可想而知。但有些地方難免步子急了些，習近平聽了代表們的發言後，闡述了對「雙碳」的思考。

習近平表示，實現「雙碳」目標，是一場廣泛而深刻變革，也是長期任務，要按照中國全國布局來統籌考慮。綠色轉型是一個過程，不是一蹴而就的事情。要先立後破，不能夠未立先破。「富煤貧油少氣」是中國的國情，以煤為主的能源結構短期內難以根本改變。

他強調，實現「雙碳」目標，必須立足國情，堅持穩中求進、逐步實現，不能脫離實際、急於求成，搞運動式「降碳」、踩急剎車。「不能把手裡吃飯的傢伙先扔了，結果新的吃飯傢伙還沒拿到手，這不行。」既要有綠色清潔環境，也要保證生產生活正常進行。

習近平還在會上分享一則孫中山講述的故事，他說：「孫中山當年講過一個有趣故事，諷刺一些人。有一個幹苦力的，平常拿一根竹竿給人挑東西。有天買了張彩票，把彩票藏竹竿裡了，突然發現自己的號碼中了頭彩，一高興就把竹竿扔江裡去了，心想這輩子再也不用幹這種苦力了。結果到領獎處才發現彩票已隨竹竿扔到江裡了。這就是『竹籃打水一場空』。」

習近平 減碳 聯合國

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