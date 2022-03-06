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政協委員提議強制男性陪休產假1個月 登熱搜第一

中國新聞組／北京6日電
「建議強制男性陪婦女休產假一個月」的話題登上微博熱搜，圖為石家莊市婦產醫院孕婦學校，醫生指導「準爸爸」進行新生兒護理動作練習。（新華社）
「建議強制男性陪婦女休產假一個月」的話題登上微博熱搜，圖為石家莊市婦產醫院孕婦學校，醫生指導「準爸爸」進行新生兒護理動作練習。（新華社）

男性陪產假能不能休、如何休？一直以來備受關注，近日，一條「建議強制男性陪婦女休產假一個月」的話題衝上微博熱搜榜第一，引發網友熱議。

綜合媒體報導，全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏日前建議，對生育孩子的家庭按月發放補貼，還建議各地增設生育二孩獎勵性產假。 「同時，對生育婦女的配偶，也就說男性，他也要陪同生育的婦女，休產假一個月，並且這一個月還應該強制的實施，讓男性同胞共同承擔養育孩子的義務。」

北大博雅特聘教授雷曉燕指出，「從國際經驗來看，可以增加丈夫的陪產假。目前中國男性的陪產假最多為一個月，如果將陪產假延長至與女性產假同等的時間，一方面可以減少企業對女性的歧視，另一方面也能促使男性更多地參與撫育小孩的過程，避免現在所謂的『喪偶式育兒』，即育兒過程中爸爸的缺位。」

對此，有網友表示支持，「想增加生育率，就要減少女性對於生育、育兒的顧慮」；也有網友認為落實有難度。

此外，全國兩會期間，全國政協委員、廣西壯族自治區柳州市人民檢察院副檢察長韋震玲提交提案，建議建立家庭全職服務成員職業權利保障制度，維護家庭全職服務成員的合法權益。

她認為，因特殊事由、特殊時期（三歲以下哺乳幼齡教育期，照顧失能父母、配偶等）辭職回歸家庭承擔家庭全職服務的成員，可享受工齡累計及勞動社會保障等相關待遇；夫妻雙方如果有一方選擇回歸家庭為家庭提供全職服務，可以適當相應減免從業配偶個人所得稅等，將在家庭全職從事家庭服務視為一個受法律保護的合法職業。

韋震玲提出，建立特殊家庭全職成員附條件獲取薪酬制度。

全國兩會 歧視 教育

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