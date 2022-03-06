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人代再籲取消醉駕罪 提案被罵上熱搜

中國新聞組／北京6日電
警方盤查車輛酒駕、醉駕等。示意圖。（中新網）
警方盤查車輛酒駕、醉駕等。示意圖。（中新網）

2022年全國兩會期間，全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉提出，建議取消醉駕型危險駕駛罪。這已是他連續第二年為「取消醉駕入刑」奔走呼告。提案一出，廣大網友反彈、開罵，話題登上熱搜。

來源：YouTube

中國新聞網報導，朱列玉表示，取消醉駕型危險駕駛罪並不意味著對酒後駕駛的不法行為不予追究。恰恰相反，在限制刑法的適用的同時，建議加大對酒駕醉駕行為的行政處罰的力度和範圍，他認為通過行政拘留、通過重罰款，同樣可以達到喝酒不開車、開車不喝酒的目的，「因醉駕被認定構成危險駕駛罪後，除了需承擔刑事責任外，還將面臨一系列附帶的不利後果。如會被用人單位解除勞動合同，公職人員將被開除黨籍、開除公職等，特定從業者如律師、醫師等的執業資格被吊銷。」

全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉。（取材自觀察者網）
全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉。（取材自觀察者網）

對此，網民紛紛反彈：「加大罰款？對有錢人有用嗎？以罰代刑是對弱勢群體的最大不公」、「這是拿別人的生命當兒戲」。

錢江晚報報導，據公安部數據，2020年每排查百輛車的醉駕比例比「醉駕入刑」前減少70%以上，但同期全國法院審結醉駕等危險駕駛犯罪案件28.9萬件，仍然高居刑事案件第一位。顯然，醉駕對社會的危害一直存在。

全國兩會 公安 YouTube

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