婆家送500萬婚房 網勸福州女快逃 「貸款一定算她的」

為了買房，前婆婆讓兒子和懷孕8個月的劉銀月假離婚。（取材自花點時間）

一位女網友表示，自已和男朋友準備談婚論嫁了，男方表示，全款買一套婚房，直接寫她的名字。她問網友，「該同意嗎？要注意什麼？」這個問題在知乎和微博 引發了激烈討論，有2萬多條評論，所有的留言幾乎一邊倒地支持女方，控訴男方，絕大部分人明確建議：「快逃」。

自媒體「花點時間」報導，女網友說，男朋友一家商量，男方父親出資500萬（人民幣，下同，約79萬美元），全款買一套婚房，寫女子的名字。原因是男朋友沒有社保，也沒購房資格。而未來公公名下有房，二套房稅費高，不合算。

女子有點猶豫，平白無故給你幾百萬的好事，就這麼砸到自己頭上了？有了下面的問題之後，她更猶豫了。全款購置的房屋，抵押給銀行最高可以貸出80%，男朋友想貸出400萬買第二套。買完房之後，男方手頭沒啥錢了，準備以女子的名義貸款 裝修，也要幾十萬。

有網友分析，看似女子得到名下一套房，但也背上了幾百萬的貸款。也就是說，她名下的房子，不一定是她的房子。但她貸的款，一定是她欠的債。

首先，男方出資500萬買的房，就算是女子的名字，但因是男方父母出的錢，可以通過查資金來源追回這筆錢。其次，男方想抵押首套房，以女方名下的房產套出400萬購第二套。債務，自然也落到了女方頭上。也就是說，700多萬債務歸女方，所有收益歸男方。這筆債務，就等於一個定時炸彈，隨時能炸得女子遍體鱗傷，而男方可以全身而退，甚至從中得利。

有人質疑，既然有500萬現款，完全可以100萬貸款買首套房，400萬用於購置第二套，為什麼不這樣做？

有網友舉例起真實案件：為了買房，一位婆婆讓兒子和懷孕八個月的太太假離婚，並以太太的名義買了一套房投資 ，總價500萬左右。婆婆給了90多萬首付，100多萬裝修，幾十萬買車位，一共300萬。太太貸款190多萬，還搭上了幾十萬的嫁妝。

之後，雙方感情破裂真離婚。婆婆起訴到法院，要求太太返還300萬購房款。但投資買的那套房跌價到200多萬，賣掉還給婆婆還是不夠。更別說她還欠著銀行190多萬。她想著帶著孩子凈身出戶，前婆婆申請強制執行，拍賣房子。這樣一來，劉銀月名下沒房，身上有幾百萬的債，根本沒有撫養能力。婆家就能順理成章，撫養孩子。