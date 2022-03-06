史上最難修的課…浙傳學生做自媒體 全網幫衝KPI

不少網友在抖音刷到浙江傳媒學院學生們的視頻，刷到的視頻都是學生在努力耍寶，發動態的頻率彷彿在衝kpi。有人跳了土味舞蹈。（取材自錢江晚報）

浙江傳媒學院本學期開了一堂號稱「校史上最難的選修」，同學們為了學習如何做自媒體，在網上努力耍寶、刷動態，有的吹拉彈唱；有的跳土味舞蹈；還有女學生後悔選課哭紅了鼻子。網友看到同學們這麼拚，也不停給學生點讚、關注、衝KPI，助同學順利拿到學分。

不少網友在抖音刷到浙江傳媒學院學生們的視頻，刷到的視頻都是學生在努力耍寶，發動態的頻率彷彿在衝kpi。此為「求關注」版。（取材自錢江晚報）

錢江晚報報導，浙江傳媒學院譚老師開的這門「自媒體與綜合電商 創業實訓」有多難？要想這門課不掛科，首先得開一個自媒體帳號，本學期必須完成六個目標：1.上一次熱門TOP榜；2.單條作品點讚逾10萬或商單作品點讚逾1萬；3.平台帳號漲粉逾2.5萬；4.小組人均收入4000元（人民幣，約633美元）；5.200讚視頻發布數超過40條；6.直播粉絲團關注突破8000人。

有學生上學期選修了這門課，開始經營自己的自媒體帳號，粉絲數已經突破了14萬。（取材自錢江晚報）

每個目標難度都不小，不僅如此，譚老師還說了，帳號已有粉絲超過2.5萬的也不算，必須從開課起算漲粉數。選到這門課的學生「瑟瑟發抖」，絞盡腦汁發短視頻，哭喊著「家人們救救孩子」，於是有了浙傳學生全網衝KPI的盛況。

這門選修課成為多平台熱點，「浙傳學子的KPI有多難完成」登上了抖音 熱點榜的第九位，及同城榜單第一，#千萬不要光看名字選課#也登上微博 熱搜榜單，許多同學的視頻收穫10萬以上點讚，原先看來不可能完成的課程目標也在一步步完成。

原先哭鼻子後悔選課的女生，視頻已有18萬點讚，發現自己這門課可能會過，也開心地帶網友看浙傳的熱鬧。

開課的譚老師也自帶熱度，上學期為了獎勵學生，兌現諾言挑戰網紅舞蹈，跳舞視頻收穫300多萬點贊。（取材自錢江晚報）

據了解，浙傳這門自媒體選修課，在去年就有不小熱度。有學生修了這門課，開始經營自己的自媒體，粉絲數已經突破了14萬。開課的譚老師也自帶熱度，上學期為了獎勵學生，兌現諾言挑戰網紅舞蹈，跳舞視頻收穫300多萬點讚。