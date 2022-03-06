回應「8孩母」案 李克強：嚴打拐賣婦幼

「江蘇豐縣八孩女子」事件引發全社會關注，也成為今年兩會熱議話題。(取材自財新網/視覺中國圖)

徐州「8孩母」事件引起民間與官方的關注，繼公安 部宣布成立專項行動打擊拐賣婦幼行為後，國務院 總理李克強 5日也在政府工作報告中強調，要嚴打拐賣行為，堅決保障婦女兒童合法權益。多位代表委員也呼籲修改刑法相關規定，不僅要打擊拐賣方，對買方也應當追責，買賣雙方同罪同罰。

中新網報導，李克強在做政府工作報告時提及，要推進社會治理共建共治共用。促進人民安居樂業、社會安定有序。要嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。

中國去年8月通過關於修改人口與計畫生育法的決定，三孩生育政策開始實行。李克強說，完善三孩生育政策配套措施，將三歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，發展普惠托育服務，減輕家庭養育負擔。

對於因應人口老齡化問題，李克強指出，積極應對人口老齡化，優化城鄉養老服務供給，支援社會力量提供日間照料、助餐助潔、康復護理等服務，鼓勵發展農村互助式養老服務，推動老齡事業和產業高品質發展。

另據香港文匯報報導，拐賣婦女兒童和收買被拐賣婦女兒童是中國整治打擊的重點，如何才能實現「天下無拐」？這一問題引起兩會上代表委員們深深思考。

全國政協委員、北京金誠同達律師事務所創始合夥人劉紅宇說，收買被拐婦女兒童，應與拐賣同罪，在受害人被拐賣、收買的過程中，凡是幫助維持、恢復受害人受拘禁、受強制、受侵犯狀態的行為，都應當視為是拐賣或者收買的共同犯罪行為。

劉紅宇說，面對後續犯罪經常證據不足、難以定罪的客觀現實，刑法有必要提高收買被拐婦女的法定起刑，將後續犯罪的刑事責任前置，以震懾犯罪、罰當其罪。她建議，參考刑法第240條規定，修訂刑法第241條對收買被拐賣婦女、兒童犯罪的量刑，實現「買拐同罪」。

此外，全國政協委員、全國律師協會副監事長朱征夫建議明確責任主體 應追共犯刑責。全國政協委員、上海市政府參事、上海中華職教社常務副主任胡衛認為，應加強反拐教育 杜絕「買方市場」。