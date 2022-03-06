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缺工荒解方? 中國人大代表建議「少送外賣多進工廠」

記者黃雅慧／綜合報導
圖為西藏拉薩一名外賣小哥正在奶茶店取餐。（新華社）
圖為西藏拉薩一名外賣小哥正在奶茶店取餐。（新華社）

工廠缺工，但中國年輕人普遍選擇當外賣騎手而不願進工廠。對於這個現象，全國人大代表、小康集團董事長張興海在今年中國「兩會」期間提出「關於鼓勵和政策支持年輕人爭當產業工人的建議」、「關於政策支持鼓勵製造業吸納更多員工就業的建議」等提案，希望能建立鼓勵年輕人當產業工人，少送快遞當騎手的機制。該議題引發中國網民熱議，在5日一度登上熱搜。

澎湃新聞報導，張興海在提案中提到，中國產業工人空心化現象愈加突出。數據顯示，2020年中國製造業人才缺口2200萬，近五年平均每年150萬人離開製造業。與製造業勞動力流失形成鮮明對比的是快遞從業人數突破1000萬，2020年疫情期間兩個月內新增騎手58萬人中，有40%曾是產業工人。

張興海在接受人民日報客戶端重慶頻道採訪時說，「建議鼓勵年輕人少送外賣、多進工廠。」他表示，當下不少年輕人選擇送外賣、送快遞，不願進工廠當產業工人，導致製造業招工困難，這不利於社會長遠發展。

要如何改變這種現象？張興海建議政府要加強就業引導，改善製造業環境，並給企業送政策、資金與產業工人，包括提供員工補貼等，同時國家相關部門也要著力培養創新型、應用型技能緊缺的人才。

另一方面，在鼓勵製造業吸納更多員工就業部分，張興海建議政策支持企業吸納更多就業，並針對重點群體，持續加大就業扶持力度，同時，加大產教融合的政策支持力度，針對性打造高素質產業工人隊伍，最後是激勵企業拓展產業工人成才通道，以高質量就業促進共同富裕。

不過，張興海的建言在網上引發熱議，且多為反彈聲浪，根據微博熱搜「＃建議鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」的討論串下，許多網民認為應該問「為何年輕人不進工廠？」，多數評論提到，進工廠工時長且不自由、工作環境不佳、工資也低，還得面臨績效考核等問題，對年輕人沒有誘因。

證券時報早前曾報導，中國人民大學應用經濟學院教授丁守海透過對5081名勞動者個體、700家製造業工廠調查後顯示，勞動力從傳產流向網路平台十分明顯。平台就業從業者來源依次為工廠工人（25％）、其他平台就業者職業轉換（20％）、服務員（15％）、建築業工人（8％）。

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