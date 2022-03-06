新聞焦點／「中國式共存」防疫政策 將端上檯面？

香港疫情爆發，但當局依舊堅持動態清零的政策，造成重大經濟損失，連帶讓中國防疫政策被檢視。(路透)

新冠疫情 肆虐2年多，多國選擇「與病毒共存」，像中國採取「動態清零」而付出巨大經濟代價的國家已不多。但儘管一再清零，近期中國疫情仍升溫，光3月5日就新增175例本土確診病例，其中山東青島市占88例，最為嚴峻。由於疫情反覆，今年中國在經濟穩增長前提下，「中國式共存」的防疫 政策呼之欲出。

中國目前的防疫政策可能是全球最嚴的，入境管制是14加7，有的城市還是14加7加7（共28天），期間還要進行多次的核酸PCR檢測。例如在北京，入境隔離後得再居住一段時間，確保與「當地人」一樣安全後，才能出入各公家機關企業場所。

除境外嚴管，內部防疫更是，一有個案，全部匡列密接者、次密接者隔離14天觀察，再封控整個社區或街道辦（相當村里），最後手段是封城。

但這樣嚴格的防疫政策也嚴重影響到國際商務貿易的往來以及內部人員流動的內需經濟。前兩天全國兩會 開幕前的兩場記者會上都有外媒提問：中國當前的防疫政策已影響全球的供應鏈、產業鏈？當然，兩會的兩位發言人都反駁了這種說法。

早前，西方多個重量級媒體已對中國的「清零政策」提出批評，英國「經濟學人」雜誌1月間稱中國是一個「冷酷自私的威權國家」、「自我封鎖的巨型泡泡」。1月26日紐約時報在「中國追求清零將把國家置於災難之中」的文章稱：「清零政策對中國造成嚴重的經濟影響，鑑於中國在世界經濟中的地位，這也將對我們產生嚴重的影響」。

美國一直以來沒有入境隔離措施。加拿大、奧地利、法國、南韓、日本、泰國等國家今年以來宣布放鬆入境防疫與國內公共場所管控措施。世界大部分國家正恢復航空交通和正常旅行，以及各種經濟活動。

面對各國的開放，中國流行病學專家吳尊友2月中在一場論壇上表示，中國如果繼續堅持清零防控，民營企業、個體戶會面臨巨大的生存壓力，老百姓確實很難維持。他還透露，中國有多個團隊正在研究有別於中國動態清零和歐美與病毒共存的新的防疫策略。

最近更引起話題的是流行病學專家、首席防疫科學家曾光在2月28日說，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永久不變。在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。

從吳尊友到曾光，甚至追溯到去年7月中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏，他們都以專業觀點探討防疫政策的調整可能。

他們一致的觀點都是，中國今後防疫政策絕不是西方式的「躺平」（徹底不管），也不是當前常態化的防控清零，而是「中國式的與病毒共存」，目的就是—救經濟。

提「中國式」意思就是，即便放鬆管制也不會照搬西方那一套，就像40年前的改革開放，準備走市場經濟了，它也要加上「具中國特色的社會主義」一樣，標榜「我的制度就是與你不同，比你好」！

去年底中央經濟工作會議上提出經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，李克強5日已宣示今年經濟增長目標是5.5%，在擴內需、穩增長的頭等指令下，中國疫情防控措施勢將調整。預期不久，「中國式共存」政策就會端出檯面。