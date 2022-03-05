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習參加內蒙團審議：堅持動態清零 防疫保持全球領先

記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

根據新華社5日夜發布，中共總書記習近平5日參加內蒙古代表團審議時強調，民族團結是各族人民的生命線，要鑄牢中華民族共同體意識。習並強調，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，疫情防控保持全球領先地位。

據報導，習近平表示，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，慎終如始抓好新冠肺炎疫情常態化防控，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。又提到，大陸成功舉辦北京冬奧會，為世界奉獻了一場簡約、安全、精彩的體育盛會。

他指出，更加堅定了以下重要認識。一是堅持中共黨的全面領導是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路。二是中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的必由之路。三是團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路。四是貫徹新發展理念是新時代發展壯大的必由之路。五是全面從嚴治黨是中共黨永保生機活力、走好新的趕考之路的必由之路。

根據報導，「習近平特別強調」，要統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控這個重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線。

他並指，要積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，立足富煤貧油少氣的基本國情，按照雙碳工作規劃部署，增強系統觀念，堅持穩中求進、逐步實現，堅持降碳、減汙、擴綠、增長協同推進，在降碳的同時確保能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全，保障群眾正常生活，不能脫離實際、急於求成。

此外，要始終保持反腐敗永遠在路上的清醒和堅定，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，堅決割除毒瘤、清除毒源、肅清流毒。

疫情 習近平 中共

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