冬殘奧開幕式／張大導深夜發聲 8細節瞬間刷屏

2022年冬殘奧會開幕式4日晚在北京國家體育場舉行。圖為中國代表團入場。（新華社）

北京 2022年冬殘奧會開幕式有多沸騰？滿屏的熱搜給了答案。當主火炬在全場齊聲「加油」中成功點燃，全網破防了，所有人無不為之感動。錢江晚報報導，總導演 張藝謀在深夜發聲，也讓開幕式8細節瞬間刷屏。

●細節一：「鳥巢」化作星海，太美。「鳥巢」再次上演中國式浪漫，開幕式上場地中央潔白的冰面漸漸幻化成閃爍的星海，燦爛星輝中歷屆冬殘奧會的標誌一一閃現，最終，畫面定格在「2022中國北京」。

●細節二：冬殘奧冰壺倒計時，絕了。冬殘奧會六大項的殘奧運動員 從現場雪道的最高點疾馳而下，隨著冰壺的擊出標線一格格推進，從10到1的數字在場中心賽道上顯現。

●細節三：用手語「唱」國歌，震撼。整場開幕式的參演人員中有30%是殘疾人，他們參與了多個儀式和表演環節，

國歌、「我和我的祖國」兩首曲目，便由視障演員清唱和聽障演員用手語「演唱」共同完成。

●細節四：雪容融輪滑出場，頂流。開幕式上，紅彤彤的雪容融踩著輪滑鞋溜來溜去，開工第一天，雪容融全場最忙。

●細節五：引導員佩戴的掛飾，亮了。每一位引導員胸前都掛著手工編織的雪容融，這些掛飾全部出自24名殘疾人朋友之手，他們用手中的針線為冬殘奧會冰雪的氛圍，增添了一抹溫暖的色彩。

●細節六：中國代表團出場，驕傲。伴隨著「歌唱祖國」樂曲，中國隊入場，滿眼的中國紅映入眼簾。開幕式上迎接運動員們入場的音樂，是中國傳統古典音樂「高山流水」、「陽春白雪」、「梅花三弄」、「金蛇狂舞」……每一首都承載著中國人獨有的文化記憶。

●細節七：手手相傳標誌，真暖。國際殘奧委會會徽展示環節，演繹了很多殘疾人家庭的情感故事，故事最後，雙胞胎兄弟手持彩筆在一個視障叔叔的手心，描畫出了一個國際殘奧委會的會徽，這枚標誌，經過手手相傳，印在了每一個人的手掌中。

●細節八：主火炬點燃瞬間，破防。點火的是視障運動員，當他摸索著將火炬嵌入主火炬時，一聲「加油」劃破寂靜，主火炬被點燃後，全場掌聲雷動。