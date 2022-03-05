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科技孵創舉 殘奧會、冬殘奧歷上首見盲人點聖火

中國新聞組／北京5日電
盲人選手李端走上雪花台，伸手觸碰象徵著各代表團的「小雪花」並點燃聖火。（央視截圖）
盲人選手李端走上雪花台，伸手觸碰象徵著各代表團的「小雪花」並點燃聖火。（央視截圖）

北京冬奧會開幕式昨晚在北京國家體育場「鳥巢」登場，開幕式的一大亮點，是主辦單位大膽採用了史上首次盲人點聖火。而負責此任務的運動員、最後一棒火炬手李端不但開創了歷史，他還曾是王治郅的隊友。

來源：YouTube

北京日報報導，開幕式導演沈晨說，「我們用了最大膽的方式，邀請一位盲人來點火。到目前為止，在我所了解的殘奧會和冬殘奧會中，還沒有過盲人點火的先例。」

首次採用盲人點火，並不是說做就做。「首先，點火的瞬間必須確保安全。」沈晨解釋，多虧了這次雪花台加微火的特殊裝置，導演組看似天馬行空的想法變得可行。當最李端走上雪花台時，他伸出手去觸碰象徵著各代表團的「小雪花」。「大家能感覺到，火炬手在觸摸世界、認知世界，他像是用內心的火焰點燃了我們，這一點小小的火苗照亮了整個天地。尤其在與微火的概念結合後，點火環節展現著中國人生生不息的傳承。」

不過，導演組依然擔心著李端的安全問題，不斷提醒他注意火焰。 「沒問題！」李端向他們保證，「雖然看不到火焰的光亮了，但我還能感受到它的溫暖，就在我臉的右上方。」李端的自信裡有榮譽感，也有責任感：「我不只是代表我自己，而是代表所有的運動員和殘疾人運動員，我要把這些運動員和全國8500萬殘疾人自強不息的精神展現出來，我特別激動，也特別有信心。」

李端出生於1978年，從小喜歡打籃球，曾兩次入選國家青年隊，獲得過全國青年男籃的扣籃冠軍，王治郅、陳可都是他那時的隊友。籃球場上的健將，卻在18歲那年因意外失去了視力和右手食指第一節。但李端並沒有因此被擊倒，他開始學盲文和盲人按摩。隨後更在中國殘聯和各級殘聯在尋找殘疾人運動員時，成為了跳遠選手。

運動員 北京冬奧 導演

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