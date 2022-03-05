500選手角逐78枚金牌 習宣布冬殘奧開幕 煙火耀北京

北京冬殘奧會開幕式場面壯觀。（路透）

2022北京 冬殘奧會開幕式昨晚8時在北京國家體育場「鳥巢」舉行，中國國家主席習近平、國際殘奧委會主席帕森斯出席。21時02分，開幕式迎來激動人心的一刻。習近平宣布︰北京2022年冬殘奧會開幕。頓時，雪花造型的紫色煙火綻放夜空，將奧林匹克公園裝點得格外美麗。

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香港文匯報報導，昨晚的開幕式以「生命的綻放」為主題，以「同心圓」作為主體視覺形象，在80分鐘左右的時間裡通過12個場上環節，展現殘疾人生命綻放的動人時刻，寓意著世界各地殘健朋友們共享冰雪盛會。

3月4日晚，北京2022年冬殘奧會開幕式在國家體育場隆重舉行。國家主席習近平出席開幕式並宣布北京2022年冬殘奧會開幕。（新華社）

北京冬殘奧設殘奧高山滑雪 、殘奧冬季兩項、殘奧越野滑雪、殘奧單板滑雪、殘奧冰球、輪椅冰壺六個大項，共產生78枚金牌。比賽持續至13日。共有40多個代表團，超過500名運動員 參加比賽。

北京冬殘奧會開幕，寓意世界各地殘健朋友們共享冰雪盛會。（路透）

晚上8時一到，「鳥巢」流光溢彩，冬殘奧開幕式倒計時表演首先登場，場地中央的潔白冰面漸漸幻化成閃爍的星海。燦爛星輝中，浮現過往12屆冬殘奧的光輝歷史。最終，畫面定格在「2022中國北京」。隨著冰壺的擊出，標線一格格推進，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1的數字在場中心賽道上顯現，全場觀眾互動呼喊。冰壺入壘！在激情的冬殘奧運動中，倒計時完成。隨後迎接國旗進場，殘疾人們深情唱響「我和我的祖國」，聽力殘疾人們則以手語演「唱」國歌。

北京冬殘奧會開幕，火炬手進場。（路透）

各參賽代表團及旗手緊接著依次入場。全體觀眾用熱烈掌聲向體育健兒們表示祝賀和敬意。東道主中國隊入場，全場起立，爆發出熱烈的掌聲。

北京冬殘奧會開幕，烏克蘭選手成另類焦點。（路透）

晚間9時20分許，開幕式的最後懸念——「點火儀式」揭曉。火炬一共傳遞8棒，全部為殘疾人運動員。最後一棒視障火炬手李端走上雪花台點火炬時，現場響起「加油、加油」的聲音，火炬被插入主火炬台內。煙火滿天，鳥巢上空再次綻放絢爛煙花，點亮了北京夜空。