冬殘奧開幕式 用手語「演唱」國歌 震撼全球觀眾心靈

冬殘奧開幕式上，舞蹈藝術家、中國殘疾人藝術團團長邰麗華帶著殘疾人演員們用手語「唱」著國歌，帶給人們心靈的震撼。（新華社）

北京 冬殘奧開幕式上，隨著嘹亮的國歌聲響起，五星紅旗冉冉升起。舞台一側的手語方陣中，舞蹈藝術家、中國殘疾人藝術團團長邰麗華帶著殘疾人演員們，深情地用手語「唱」著國歌，帶給人們心靈的震撼。

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殘疾人演員們操著整齊劃一的手勢，有人眼含熱淚，氣勢宏大地「演唱」著國歌。北京日報報導，邰麗華在演出前表示，「我帶著北京聯合大學的學生、中國殘疾人藝術團的演員，以及來自浙江、山東的殘疾人藝術團的演員，一起在國旗高高升起的儀式上用手語唱國歌。」邰麗華記得，在第四次彩排的時候，一位聾人演員看著國旗升起，「眼淚刷地一下奪眶而出，我們聾人也想唱國歌，我們都發自內心地感到自豪。」

報導指出，此次國歌演唱應用的手語，是去年剛剛頒布的國家通用手語。在以前，不同地域、地區的手語打法不同，就像各地漢語也有方言，不同地方的聾人朋友不能完全自如地交流。 「這次我們用的是國家統一的標準版手語，整齊劃一，我們想對祖國表達最美好、最深情的祝福。」邰麗華激動地說，「我相信我在用手語唱國歌的時候，電視機前的聾人們朋友，也會跟著我一起唱。」

據報導，除了有手語國歌，一旁北京聯合大學盲人合唱隊的隊員們一起參與演出，「他們用演唱的形式表達對世界的呼喚，我們用手語歌唱，殘疾人用不同的方式，感受國旗的升起。」邰麗華說。

邰麗華和她帶領的中國殘疾人藝術團與奧運 結緣很早，從2004年雅典殘奧會，到2008年北京殘奧，再到2018年平昌冬殘奧，她和團員們都曾登台表演，邰麗華自己還曾擔任2006年都靈冬奧的火炬手。在幾天前北京2022年冬殘奧火炬接力城市火種採集儀式上，邰麗華還手持採火棒，採集點燃「夏奧之火」。

「在全球疫情 的情況下，國家能以這樣的姿態舉辦冬殘奧，還讓我們殘疾人群體在家門口高唱國歌，我們一定會用自己的方式，傳遞友好、和平的理念，把奧林匹克的精神傳遞到各個角落。」