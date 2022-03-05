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47盲童奏冬殘奧會歌 花49天完成挑戰 努力被世界看見

中國新聞組／北京5日電
北京2022年冬殘奧會開幕式在北京國家體育場舉行， 盲人管樂團演奏國際殘奧委會會歌。（新華社）
北京2022年冬殘奧會開幕式在北京國家體育場舉行， 盲人管樂團演奏國際殘奧委會會歌。（新華社）

北京2022年冬殘奧會開幕式上，奏響國際殘奧委會會歌《未來讚美詩》的管樂團，是47名盲孩子樂手。莊嚴磅礴的旋律迴盪在鳥巢上空，這些孩子來自全球規模最大的盲人管樂團——重慶市特殊教育中心揚帆管樂團。

北京日報報導，揚帆管樂團成立至今11年，已歷三批團員，如今有32名老師，70多名團員。 「去年11月剛接到演出任務，但還不知道要演奏什麼，先練習基本功並挑選了47名登台樂手。1月中旬拿到樂譜到正式演出，其實只有49天時間。」重慶市特殊教育中心校長助理周遠琦表示，這樣的速度對一支盲孩子樂團來說，是不小的挑戰。

學校老師們要為每個孩子讀樂譜並錄製有聲樂譜。10樣樂器，總共近30個聲部，每個都需要單獨錄製出樂譜。報導指出，孩子們聽到樂譜後的5天，第一次合練就完成了。「尤其是開頭的小號號角，激盪人心。」周遠琦說，改編後的國際殘奧委會會歌演奏時長是1分58秒。要完美展現這1分58秒，還有許多道坎兒要邁過。

據報導，第一次進鳥巢排練時，演奏單簧管的蔡曉雪覺得：「這裡太大、太空曠了，吹出去的聲音感覺不會反彈回來，我聽不到自己、也聽不到同伴的聲音。」10歲的交響大鼓演奏者吳浩嶼驚喜發現，「原來這裡有舞台、有觀眾席，我以為這裡是有鳥和鳥蛋的鳥窩呢。」伴隨排練次數增加，對鳥巢的適應性也越來越好，孩子們的臉上漸漸露出自信的笑容。

開幕式當晚，國家體育場的溫度在0℃左右，不僅孩子們要適應在寒冷環境中長時間站立，銅管樂器也面臨在寒冷的空氣中暴露太久容易被凍住的問題。「第一個音很可能吹不響或者跑調。」周遠琦說，為此管樂團每天要冒著嚴寒在室外訓練半個小時以上，正是堅持不斷地練習讓第一次來到北京、第一次來到鳥巢的孩子們逐漸適應了演奏環境。

許多表演上的細節，比演奏還要有挑戰性。報導說，上場時，孩子們一隻手拿著樂器，另一隻手要扶著前面夥伴的肩膀，才能穩穩地邁出腳步。而出場時拿起樂器的動作想保持齊整也頗費功夫。 「因為沒有視覺經驗，不同身高的孩子不明白自己的胳膊要伸多遠、抬多高才能保持整齊。」最後只好由老師一對一、手把手糾正，重複了上百次訓練才基本做到了整齊劃一。

 「對於導演提出的自然地微笑，孩子們也無法感知。要經過銜筷子訓練、親手觸摸老師的笑臉，才慢慢體會出來。」周遠琦說，1分58秒，還來不及回味就在樂聲中結束。戴著特製眼鏡的孩子們看不見世界，但他們的努力，世界看見了。

北京2022年冬殘奧會開幕式上，奏響國際殘奧委會會歌《未來讚美詩》的47名盲孩子...
北京2022年冬殘奧會開幕式上，奏響國際殘奧委會會歌《未來讚美詩》的47名盲孩子樂手，來自全球規模最大的盲人管樂團——重慶市特殊教育中心揚帆管樂團。（取材自央視）

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