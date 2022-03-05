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冬殘奧開幕輪椅舞者 是位朝陽群眾 高位截癱活得精采

中國新聞組／北京5日電
李輝搖著輪椅數不清練習了多少次。伸出手，上面滿是厚厚的繭子。（取材自北京日報）
李輝搖著輪椅數不清練習了多少次。伸出手，上面滿是厚厚的繭子。（取材自北京日報）

北京冬殘奧開幕式上，37歲的身障人士李輝身穿橙紅色毛衣，搖著輪椅在舞台上和健全人一起表演節目，為了演出反覆彩排、練習，他的手上滿是厚厚的繭子；李輝除了是舞者，還是位「朝陽群眾」（線人代稱）。

「最難的地方在於舞台定點。」北京日報報導，李輝說，鳥巢舞台的地面是LED屏幕，上面沒有標識。演員上場後應該站在哪兒，主要靠前期不斷的練習，控制輪椅滑行的速度，去嚴絲合縫地定時、定點。進入鳥巢之前，演員們訓練場地的地板是木質的，不如LED屏幕光滑，輪椅滑行時的手感和速度也肯定不一樣，所以還要靠直覺去輔助判斷舞台定點。

開幕式上，李輝身穿橙紅色毛衣，搖著輪椅在舞台上和健全人一起表演節目。（取材自央視...
開幕式上，李輝身穿橙紅色毛衣，搖著輪椅在舞台上和健全人一起表演節目。（取材自央視）

報導指出，李輝曾在北京歌劇舞劇院工作，十年前在車禍中受傷導致高位截癱，肚臍以下無知覺。 「排練時，我見到了很多老同學和老同事。我們這麼多年沒見了，很多人過來擁抱我，很親切。」李輝說，受傷後他有些胖了，「有的朋友都認不太出我了。」

演員中既有健全人也有殘障人士，大家一起在舞台上，互相幫助，沒有隔閡、沒有歧視。從休息區通往舞台，要經過一條三四十米長的坡道，李輝需要搖著輪椅上，很費勁。李輝不願麻煩別人，盡量自己上，也常常有人主動來詢問要不要幫助。

鳥巢是露天的，冬末春初的夜晚還很冷。但朋友們之間的互相幫助、互相鼓勵，讓李輝感覺「很溫暖，氛圍很好」。

2008年，李輝畢業於北京舞蹈學院，並進入北京歌劇舞劇院工作，是單位重點培養對象。報導說， 2012年，他還曾隨隊赴英國，參加倫敦奧運會開幕前的文化交流演出。不久後，他遭遇車禍。生活被殘酷的厄運改變了，但他沒有倒下。

李輝曾在北京歌劇舞劇院工作，十年前在車禍中受傷導致高位截癱，肚臍以下無知覺，仍努...
李輝曾在北京歌劇舞劇院工作，十年前在車禍中受傷導致高位截癱，肚臍以下無知覺，仍努力練舞。（取材自北京日報）

報導稱，2018年，在朝陽區殘聯的幫助下，李輝創辦了朝陽區心之源藝術康復服務中心。 2021年，在朝陽區殘聯組織編排的《燃燒的雪花》百名殘疾人輪椅操表演中，李輝不僅編排了舞蹈還完成了100名殘疾人的舞蹈教學任務，並帶領百名殘疾人共同表演《燃燒的雪花》向建黨百年獻禮。

他說，希望通過舞蹈等藝術形式，幫助和他一樣處於人生低谷中的殘障人士進行康復鍛煉，希望讓更多人得到肢體療愈和藝術康復。

北京 車禍 歌劇

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