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全國人大發言人張業遂肯定清零 「代價是值得的」

記者呂佳蓉／綜合報導
全國人大發言人張業遂。（截圖自新華社直播畫面）
全國人大發言人張業遂。（截圖自新華社直播畫面）

中國13屆全國人大五次會議舉行記者會，全國人大發言人張業遂表示，「動態清零」不是要追求「零感染」，而是要盡快把疫情控制住。任何防控措施都會有一些代價，但是同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。

來源：YouTube

張業遂4日中午在本次全國人大會議記者會上被問及「動態清零」政策時做上述表示。

張業遂說，「動態清零」方針主要有三個方面的內容。第一，及時主動發現傳染源；第二，快速採取公共衛生和社會干預措施，追蹤管理密接人員等，切斷傳播途徑；第三，有效救治患者。這個做法的目標是通過快速精準的全鏈條防控措施，實現以最小成本取得最大成效。

張業遂又稱，去年以來，中國疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施。雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但這些影響是短期的，波及範圍也是有限的，它可以保證絕大多數地區和絕大多數人正常的生產生活。

張業遂強調，「動態清零」做法符合中國實際情況，「路子是對的，效果是好的」。無論是從確診、死亡的數字看，還是從經濟發展的資料看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。因堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，也為維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通和世界經濟的增長，作出貢獻。

今年13屆全國人大五次會議5日上午開幕，11日上午閉幕，會期6天。

疫情 供應鏈 全國人大會議

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