政協會議／汪洋工作報告 罕見未具體談兩岸

全國政協主席汪洋作工作報告。（中新社）

中國全國政協13屆五次會議4日開幕，國家主席習近平 等領導人出席，全國政協主席汪洋進行工作報告。汪洋強調，要把中共 20大作為貫穿全年重大政治任務，多次強調「團結」。不過，涉及港澳的篇幅進一步減少，也罕見未對今年兩岸關係作具體表述。

去年汪洋在全國政協工作報告，針對台港議題提到，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育 ，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

今年汪洋在工作報告涉及兩岸部分，汪洋回顧去年政協工作，提及涉台內容為：參與舉辦第13屆海峽論壇．第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼；針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明大陸原則立場。

新華社報導，今年政協報告分別為「2021年：錨定開局『十四五』、開啟新徵程履職盡責」、「2022年：圍繞中國共產黨20大勝利召開凝心聚力」、「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」等三大主題。

汪洋強調，加強「中華兒女大團結」是新時代人民政協的歷史責任。要切實履行新時代賦予人民政協的職責使命，堅持一致性和多樣性統一，有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。

中央社報導，今年中國政協的工作報告展望未提及台灣，上海東亞研究所助理所長包承柯認為，政協將報告重點放在大陸內部社會，「可以理解」。他說，這並非代表台灣議題對中國大陸來說不重要。

包承柯表示，中共中央對台工作會議1月25日已舉行，一些對台大政方針在會議中已有宣示和彰顯；今年秋天的中共第20次全國代表大會，也會將對台戰略做總體布局；加上當前國際形勢持續發展變化，對海峽兩岸的影響還需要進一步評估。在這些背景下，「政協會議把重點放在內部社會可能是更合理的安排」。