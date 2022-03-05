林毅夫倡設GDP目標：就像指揮棒

經濟學者林毅夫預估，中國最快今年就能晉升為高收入國家。圖為今年春節期間，民眾在海南海口一家免稅店內購物。（新華社）

全國政協常委、北京 大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國今年應設置一個具體的經濟增長目標，相當於一個「指揮棒」，可以讓人們感受到政府從什麼方向引導整個社會的努力。

中新社報導，林毅夫認為，中國有好的增長潛力，而且有好的資源，設定了增長目標後，可以增加信心。

林毅夫表示，中國經濟發展有「後來者優勢」和「換道超車優勢」兩大優勢。在他看來，不管國際形勢如何演變，中國只要保持定力、對未來有信心，利用好這兩大優勢，經濟發展還是可以維持在一個合理的、相對較高的速度上的。

林毅夫指出，今年中國完全有可能實現6%左右甚至6%以上的增長。

另外，中國國家統計局日前發布的國民經濟和社會發展統計公報顯示，2021年中國人均GDP已經達到1.25萬美元，超越世界人均水準。林毅夫預計，中國最快今年就能成為「高收入國家」。他強調，這在人類歷史上將是一個重要的里程碑。

林毅夫指出，中國去年人均GDP與世界銀行2021年最新設定的高收入國家標準1萬2695美元已十分接近。從數據來看，中國距離世銀的高收入國家標準僅一步之遙。