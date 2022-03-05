我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

林毅夫倡設GDP目標：就像指揮棒

中國新聞組／北京5日電
經濟學者林毅夫預估，中國最快今年就能晉升為高收入國家。圖為今年春節期間，民眾在海南海口一家免稅店內購物。（新華社）
經濟學者林毅夫預估，中國最快今年就能晉升為高收入國家。圖為今年春節期間，民眾在海南海口一家免稅店內購物。（新華社）

全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中國今年應設置一個具體的經濟增長目標，相當於一個「指揮棒」，可以讓人們感受到政府從什麼方向引導整個社會的努力。

中新社報導，林毅夫認為，中國有好的增長潛力，而且有好的資源，設定了增長目標後，可以增加信心。

林毅夫表示，中國經濟發展有「後來者優勢」和「換道超車優勢」兩大優勢。在他看來，不管國際形勢如何演變，中國只要保持定力、對未來有信心，利用好這兩大優勢，經濟發展還是可以維持在一個合理的、相對較高的速度上的。

林毅夫指出，今年中國完全有可能實現6%左右甚至6%以上的增長。

另外，中國國家統計局日前發布的國民經濟和社會發展統計公報顯示，2021年中國人均GDP已經達到1.25萬美元，超越世界人均水準。林毅夫預計，中國最快今年就能成為「高收入國家」。他強調，這在人類歷史上將是一個重要的里程碑。

林毅夫指出，中國去年人均GDP與世界銀行2021年最新設定的高收入國家標準1萬2695美元已十分接近。從數據來看，中國距離世銀的高收入國家標準僅一步之遙。

北京

上一則

香港郵局排隊熄燈 公交路線悄然停駛

下一則

政協會議／汪洋工作報告 罕見未具體談兩岸

延伸閱讀

人大開幕 李克強：2021年中國經濟增長8.1%

人大開幕 李克強：2021年中國經濟增長8.1%
世界晚報╱俄停售火箭引擎給美國 怒嗆：用掃帚飛上去

世界晚報╱俄停售火箭引擎給美國 怒嗆：用掃帚飛上去
汪洋作政協報告 側重中共20大 今年工作未提兩岸、台灣

汪洋作政協報告 側重中共20大 今年工作未提兩岸、台灣
洛城新語／俄烏衝突後 中美競爭更激烈

洛城新語／俄烏衝突後 中美競爭更激烈

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了