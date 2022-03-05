人大開幕／中國穩經濟 李克強：今年GDP訂5.5%

中國國務院總理李克強進行政府工作報告。（中新社）

中國第13屆全國人大五次會議今天上午在北京開幕，面對經濟下行，各界關注國務院 總理李克強 將如何「穩經濟」。李克強在會中進行政府工作報告時提出，考量到穩就業 、保民生、防風險等目的，2022年經濟增速預期目標設定為5.5%左右。他並表示，支持港澳發展經濟、改善民生，重申堅決反對「台獨」分裂行徑。

第13屆全國人大第五次會議5日上午在北京開幕。（新華社）

來源：YouTube

李克強早前宣布，2021年經濟保持恢復發展，中國生產總值達到人民幣114兆元，增長8.1%。中國去年將2021年經濟增速預期目標設定為6%以上，當時外界認為這項預期較低。

在有關涉台方面，李克強指出：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」

與去年的政府報告較不同的是，在台獨問題上，去年的「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」，今年改為「堅決反對『台獨』分裂行徑」，並增加了一句「堅決反對外部勢力干涉」。

李克強在工作報告中提出今年主要預期目標還包括：城鎮新增就業1100萬人以上，居民消費價格漲幅3%左右，糧食產量保持在1.3萬億斤以上。

此外，中美博弈、俄烏局勢、防疫政策等也是各方觀察重點。據中新網報導，全國人大第五次會議4日舉行記者會，全國人大發言人張業遂針對中美關係表示，相互尊重、和平共處、合作共贏，應該成為新時期中美正確的相處之道。

張業遂表示，一個穩定的中美關係既有利於中美各自發展，也有利於維護和平穩定的國際環境，有利於有效應對氣候變化、新冠病毒疫情等全球性挑戰。和平共處的關鍵是相互尊重。合作共贏符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的期待。

至於美國國會通過「美國競爭法案」，且正醞釀通過「美國晶片法案」，張業遂表示，美國如何提升自身的競爭能力是美國自己的事情。但是以中國的發展為藉口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國的自身利益。以意識形態劃線，拉「小圈子」，搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流，也根本行不通。