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1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

中國新聞組／北京5日電
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

一隻雞只取一片肉、一個餐盤只擺兩瓣皮蛋…上海一家「中餐日作」的餐廳，模仿日本料理做法，價格虛高菜品分量少，人均得花兩千多元，餐量卻讓人吃不飽，被指宰客引發網友熱議。

瀟湘晨報報導，「中餐日作」又名「中餐omakase」，簡單來說就是無菜單，廚師根據當日食材，即興發揮給你做菜，只是日料換成了中餐。

來源：YouTube

據網友展示的該餐廳菜品圖片顯示，燕窩蛋撻、日式白身魚的刺身、加拿大象拔蚌等菜品分量較少，還有一個餐盤中，只擺放了切開的兩瓣皮蛋。

一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。

據網友展示的該餐廳菜品圖片顯示，一個餐盤中，只擺放了切開的兩瓣皮蛋。有網友嘲諷把...
據網友展示的該餐廳菜品圖片顯示，一個餐盤中，只擺放了切開的兩瓣皮蛋。有網友嘲諷把普通的松花蛋做成了吃不起的樣子。（取材自九派新聞）

而網友集中的槽點 ，莫過於價格虛高菜品分量少，且用餐需提前幾個月預定，流程過於繁瑣， 有故弄玄虛來宰客的嫌疑。

有網友吐槽：人均2k+的套餐裡，一道脆皮文昌雞，每個人只能分得一片。把普通的松花蛋，做成了吃不起的樣子。炒牛河、松花蛋、韭黃……這些東西值1000元嗎？套餐每人2000元，另收10%的服務費，預定時需支付每人1000元訂金，取消需提前24小時，否則訂金不予退還。還有人質疑，那麼剩下的食物如何處理？是否造成食物浪費？

這麼一小碟麻婆豆腐，要200元。（取材自九派新聞）
這麼一小碟麻婆豆腐，要200元。（取材自九派新聞）

對此，餐廳回應，「我們並不太在意網絡上對餐廳的質疑和爭論，只專注做好自身本分工作，做好每道菜就是對顧客最好的回應。」

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