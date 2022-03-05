放假比上班累 人代提案：春節假期延長到10天

全國人大代表李小莉提案建議稱，春節是中國人共同的「精神家園」，春節假期應由現在的7天延長到10天左右，在社交平台引發熱議。 此為春節示意圖。（取材自中國新聞周刊）

延長春節假期的願望，在最近幾年成了熱議焦點。全國兩會 期間，全國人大代表李小莉建議春節假期延長2至3天，由現在的7天延長到10天左右，在社交平台引發熱議。

全國人大代表李小莉。（取材自安徽商報）

中國新聞周刊報導，之前也有人大代表、政協委員呼籲，建議延長春節假期至9天、10天、15天不等。還有人說，目前的春節假期太短了，對此表示支持；有人說，現在放假比上班還累，如果調休換來的10天就算了；還有人說，不妨從除夕放到初七，這個更現實。

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報導說，李小莉表示，儘管延長假期會對其他方面帶來影響，但其正面價值大於負面價值；北京 大學城環學院旅遊研究中心主任吳必虎表示，「春節假期再增加1-2天，我認為已經到時候了，從宏觀來講對經濟發展是比較有利的」。

李小莉說提這個議案的緣由：首先，目前的假期難以讓人們充分感受喜慶祥和的氛圍及與家人團聚的溫暖。其次，春節期間活動最多，以至於「放假比上班還累」。再者，假期短造成了嚴重的集中出行，更加耽誤大家回家的時間。」最後是不利於充分發揮假日經濟的促進作用。

李小莉也已是第三年提出相關的建議了，「今年最後一年履職，我想最後再試一下」。

但事實上，如此議案並不乏爭議。不少人認為，延長假期會實打實地增加企業的經營成本，假期太長會讓社會陷入停滯，不如把帶薪年休假落到實處。

對此，吳必虎表示，如果一下子提到15天，步子邁得過大了，「再加一天或者兩天，剩下不足的從周末調一天過來，這樣可能比較符合中長遠的目標」。「我們強調說，再放長一點假，對經濟發展總體上沒有什麼負面影響」，吳必虎進一步表示，其他如一些從事創意產業的人，可以通過遠程辦公來協調。