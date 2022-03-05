研製新一代火箭 中國力拚2030年載人登月

中國正在研製新一代載人運載火箭，希望2030年前實現載人登陸月球。圖為新一代載人運載火箭模型資料照片。（Getty Images）

載人登月是世界大國科技水平和國家實力的綜合體現，中國正在研製新一代載人運載火箭，將使中國具備2030年前載人登陸月球的能力，並為後續月球科考與開發、深空探測及空間資源利用打下基礎。

全國政協委員、中國科學院院士、中國航天科技集團一院首席總設計師姜傑。（取材自中國青年報）

中國青年報報導，全國政協委員、中國科學院院士、中國航天科技集團一院首席總設計師姜杰表示，中國實現無人探測向載人登月的重大跨越迫在眉睫，新一代載人運載火箭的研製當前正處於關鍵技術攻關及方案深化論證階段，火箭的研製將突破13項重大關鍵技術。

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「新一代載人運載火箭的研製探索了高效的運載火箭研發製造模式，打造了安全可靠、性能先進的載人運載火箭系列，同時滿足載人月球探測及近地空間站後期運營需求。」

「重型火箭是具有跨代意義的運載火箭，其研製需要8到10年時間。」姜杰說。「同時，重型運載火箭可為中國未來國際商業發射服務開闢新途徑，通過一箭多星、大型空間平台、深空探測等任務的國際發射，帶動航天發射服務產業的發展。」姜杰說。

姜杰說，中國火箭回收相關的技術攻關也正在開展。火箭回收是建設重複使用航天運輸系統的重要基礎，將大幅度提升中國進出空間可利用空間的能力。

另據新華社報導，全國政協委員、中國載人航天工程總設計師周建平表示，「今年年內，我們將發射2個空間站實驗艙、2艘載人飛船、2艘貨運飛船，再將6名航天員送入中國空間站。」他說，今年5月，中國將進入空間站工程的建造階段。神舟十四號、神舟十五號兩個乘組6名航天員將在太空 「會師」，並共同在軌工作一周左右時間。

周建平還說，神舟十三號乘組的3名航天員身體、工作、生活狀態都非常好，下個月中旬返回地面，這也標誌著中國空間站關鍵技術驗證階段完成。