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河北馬碑遺址 出土已知最早史前加工顏料

中國新聞組／北京4日電
泥河灣考古項目出土的赤鐵礦加工遺存。（新京報）
泥河灣考古項目出土的赤鐵礦加工遺存。（新京報）

河北泥河灣考古項目下的馬碑遺址，發現東亞地區已知最早史前人類加工顏料遺存，是舊石器考古研究的重要成果，更生動地闡釋了中國舊石器時代人類文化、技術與環境、審美與精神世界。

新京報報導，國家文物局日前舉行「考古中國」重大項目重要進展工作會，此次會議聚焦泥河灣考古發現與研究的最新進展。據了解，泥河灣考古發現中國乃至東亞地區目前已知最早的史前人類加工顏料、鑲嵌使用細小石器的考古遺存。

泥河灣盆地泛指陽原盆地，廣義上包括蔚縣盆地、涿鹿盆地、懷來盆地及山西的大同盆地，考古發現早更新世中期至晚更新世之末500餘處舊石器時代遺址。

據國家文物局介紹，蔚縣下馬碑遺址第六層堆積距今4.1萬年至3.9萬年，發現赤鐵礦石、火塘及其周邊散落的石器、骨器及動物化石碎片等。考古人員鑑定分析，確認一處富集赤鐵礦的染色區，部分赤鐵礦石表面發現摩擦痕跡，推測為顏料加工遺存。

此外，考古人員發現出土石器以砸擊而成的細長形小型石器為主，部分細小石器表面發現骨柄殘留和線性排布的植物纖維殘留，推測是古人類通過裝柄、鑲嵌製作的複合工具，被用來鑽孔、加工皮毛、切割植物及動物軟組織等。

國家文物局表示，泥河灣考古迄今已走過近百年歷程。其中，馬圈溝遺址群確認距今176萬年至126萬年之間17個不同階段的古人類文化層，小長梁-東谷坨區域發現距今136萬年至100萬年的七個文化層，馬梁-後溝遺址群保存了距今80多萬年至35萬年的九個文化層。侯家窯遺址的最新發掘揭示了完整地層剖面，確認許家窯人生存年代距今20萬年至16萬年。

板井子遺址出土距今10萬年至8.6萬年經預製修理的石核剝片。西白馬營遺址發現距今4.5萬年的用火遺跡和肢解、處理動物資源的場所，推測為古人類的臨時營地。油房等遺址發現距今2.9萬年至2.7萬年的石葉技術遺存，為探索華北地區石葉、細石葉技術的產生與擴散、東西方文化交流具有重要價值。虎頭梁遺址群發現距今2萬年至1萬年前後的火塘、細石葉技術石器、裝飾品以及陶片等，為探討舊石器時代向新石器時代的過渡提供了科學可靠的地層和文化依據。

此次通報的泥河灣考古項目，是舊石器考古研究的重要成果，更加生動地闡釋了我國舊石器時代人類文化、技術與環境、審美與精神世界，具有重要價值。

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