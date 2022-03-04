網購野生象等牠自己走上門 商家發視頻「出發了」

平台銷售同款商品截圖。（取材自極目新聞）

一位網友日前在社交平台曬出網購訂單，顯示她花1.11元（人民幣，下同，約0.17美元）網購了一頭野生大象，寄送方式是「自己走過去」，200多天才能抵達。賣家說，這一商品上架一天已售百餘單，不過他們出售的不是真的大象，買賣雙方都只是圖開心。

來源：YouTube

極目新聞報導，網友Rose近日發布的一條由截圖組成的視頻顯示，她花1.11元下單網購了商品「野生大象（自己走過去）」，商品圖片是一頭站立在草地上的大象。該網友與商家的對話顯示，她問「它多久能走過來」，商家得知她的地址位於青海後回覆：「青海的話200來天吧。」買家問：「要是不來怎麼辦？」商家回覆：「給你補發。」商家隨後還給該網友發來一段大象走路的視頻，並告知「出發了」。

目前，這段視頻的點讚量已接近5萬，轉載量超過了11萬。有網友留言稱：「一個敢說，一個敢聽，竟然還有一群可愛的人陪著看。」還有不少網友表示「戳到了笑點」。

3月3日，網友曬出訂單的這家店鋪裡，這款商品的名稱已更換為「大象自己過去（嘢生big象）」，售價仍為1.11元，商品月銷量超過100單。其商品圖片也已換成寫有「24小時自動發貨」的大字圖，商品詳情頁寫著「非真大象，懂的來」。

該商家表示，買賣雙方都只是圖個開心，他會明確告知買家這不是真的大象，如果買家覺得不開心，事後發起退款的話他也會同意。

據了解，在同一購物平台，銷售同款商品的店舖有數十家，價格在0.5元至9.9元不等，大多數商品頁面均為大象照片，商品詳情頁也沒有明確告知不是真大象。

平台客服人員稱，商家上架商品目前針對動物的類目只有活體寵物，僅包括寵物貓和寵物狗， 「售賣大象，即使是虛擬產品，商家有錯換類目的嫌疑」，消費者可以舉報。