我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

找不到人？俄國國會議長：澤倫斯基已經抵達波蘭

烏克蘭國旗淌血 經濟學人最新封面無聲控訴戰火無情

網購野生象等牠自己走上門 商家發視頻「出發了」

中國新聞組／北京4日電
平台銷售同款商品截圖。（取材自極目新聞）
平台銷售同款商品截圖。（取材自極目新聞）

一位網友日前在社交平台曬出網購訂單，顯示她花1.11元（人民幣，下同，約0.17美元）網購了一頭野生大象，寄送方式是「自己走過去」，200多天才能抵達。賣家說，這一商品上架一天已售百餘單，不過他們出售的不是真的大象，買賣雙方都只是圖開心。

來源：YouTube

極目新聞報導，網友Rose近日發布的一條由截圖組成的視頻顯示，她花1.11元下單網購了商品「野生大象（自己走過去）」，商品圖片是一頭站立在草地上的大象。該網友與商家的對話顯示，她問「它多久能走過來」，商家得知她的地址位於青海後回覆：「青海的話200來天吧。」買家問：「要是不來怎麼辦？」商家回覆：「給你補發。」商家隨後還給該網友發來一段大象走路的視頻，並告知「出發了」。

目前，這段視頻的點讚量已接近5萬，轉載量超過了11萬。有網友留言稱：「一個敢說，一個敢聽，竟然還有一群可愛的人陪著看。」還有不少網友表示「戳到了笑點」。

3月3日，網友曬出訂單的這家店鋪裡，這款商品的名稱已更換為「大象自己過去（嘢生big象）」，售價仍為1.11元，商品月銷量超過100單。其商品圖片也已換成寫有「24小時自動發貨」的大字圖，商品詳情頁寫著「非真大象，懂的來」。

該商家表示，買賣雙方都只是圖個開心，他會明確告知買家這不是真的大象，如果買家覺得不開心，事後發起退款的話他也會同意。

據了解，在同一購物平台，銷售同款商品的店舖有數十家，價格在0.5元至9.9元不等，大多數商品頁面均為大象照片，商品詳情頁也沒有明確告知不是真大象。

平台客服人員稱，商家上架商品目前針對動物的類目只有活體寵物，僅包括寵物貓和寵物狗， 「售賣大象，即使是虛擬產品，商家有錯換類目的嫌疑」，消費者可以舉報。

YouTube

上一則

汪洋作政協報告 側重中共20大 今年工作未提兩岸、台灣

下一則

直播10萬人才說話 孫楊惹粉絲反感

延伸閱讀

網購競爭強 退貨免打包、專人上門收更方便

網購競爭強 退貨免打包、專人上門收更方便
澳男網購日本刀 竟買到鹿兒島神宮「失蹤國寶」

澳男網購日本刀 竟買到鹿兒島神宮「失蹤國寶」
各出奇謀 運動強身

各出奇謀 運動強身
「疫」外好賣 大華府奢侈品消費成長迅速

「疫」外好賣 大華府奢侈品消費成長迅速

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍