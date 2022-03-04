蘇炳添、楊振寧領銜 「感動中國」名單出爐

蘇炳添在東京奧運100米半決賽上，跑出了9秒83的成績。（新華社）

中國央視一年一度的《感動中國》節目，日前公布了2021年入選名單，包括彭士祿、楊振寧、顧誦芬、吳天一、朱彥夫、中國航天人、蘇炳添、陳貝兒、張順東李國秀夫婦、江夢南等人。人民日報報導，2021適逢中共成立100周年，《感動中國》也以有重大科技成果、脫貧攻堅成果、奧運賽場健兒為方向，挑選出十組最具代表性的人物。

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楊振寧

跨世紀的偉大物理學家，心繫祖國科教事業，為國家的科技發展、中外科技文化交流作出了重要貢獻。

張順東、李國秀

身殘志堅、自立自強，照顧年邁老人、撫養年幼孩子及失去雙親的兩個侄女，書寫了「踏出脫貧路、撐起半邊天」的感人故事。

蘇炳添

「中國飛人，亞洲之光」，在東京奧運 會男子100米半決賽中，蘇炳添跑出9秒83，打破亞洲紀錄，成為中國首位闖入奧運男子百米決賽的運動員。決賽場上，蘇炳添是唯一的黃種人，他再次打開10秒大關，以9秒98的成績獲得第六名。

朱彥夫

4歲參軍，先後10次負傷，3次立功。在朝鮮戰場上，他所在連隊當時與敵軍在攝氏零下30多度的惡劣天氣裡，血戰三天三夜，僅他一人生還。他因此身負重傷，昏迷93天，先後經歷47次手術 ，被截去四肢，沒了左眼，右眼視力僅剩0.3。之後，更主動放棄榮軍療養院的優厚待遇回鄉，用25年時間帶領鄉親改變了家鄉貧窮落後的面貌。

顧誦芬

先後參與、主持中國第一款自主設計的噴氣式機型的氣動布局和全機的設計，並創造性解決了大超音速飛行的飛機方向安定性問題和跨音速的飛機抖振問題。

陳貝兒

製作12集脫貧攻堅主題紀錄片《無窮之路》，和拍攝團隊跨越14個曾經的深度貧困地區，體現了國家扶貧工作為當地帶來的變化。

吳天一

投身高原醫學 研究50餘年，開創「藏族適應生理學」研究，救治了藏族群眾上萬人，如今80多歲仍然堅守在青藏高原。

江夢南

半歲時，因用藥物失聰，她透過讀唇語學會了「聽」和「說」，為家鄉小鎮唯一到清華念博士的學生。

彭士祿

著名的核動力專家，中國核動力事業的開拓者和奠基者之一。改革開放後，他負責引進大亞灣核電站，引領中國核事業發展實現歷史性跨越。

航天追夢人

30年來，中國人正一步一個腳印走進屬於自己的太空家園——空間站。此次神舟12號航天員飛行乘組由3位航天員組成，分別是聶海勝、劉伯明、湯洪波，其中聶海勝擔任指令長。