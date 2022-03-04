直播10萬人才說話 孫楊惹粉絲反感

孫楊直播人數10萬才能博得孫楊「開金口」。（影片截圖）

中國知名游泳運動員孫楊 ，曾經為國爭光拿下三面奧運 金牌，但在禁藥爭議後，形象也一落千丈。遭到國際禁賽的他，近期轉戰直播帶貨行列，沒想到，他竟譁眾取寵，表示「到10萬人才說話」，這種狂妄的舉動，引起網友的不滿。

來源：YouTube

香港01報導，轉行直播帶貨一個月，孫楊日前在三場直播中賣出1449萬元（人民幣，下同，約229萬美元）的商品，可見粉絲基數雄厚。

不過在最新一場直播中，孫楊沒有來帶來銷售貨品，反之與助理透過一塊版與觀眾互動。他一開始寫上直播間人數到3萬才除下太陽眼鏡；達到後，孫楊又加要求，指人數到5萬就笑一下；後又再加碼寫上，人數超過8萬會保持微笑，若到10萬人他才會開金口說話。

這次直播人數最終有達到10萬，對孫楊來說，或許已達到他的目的，不過卻讓苦苦等他說話的粉絲十分惱火。

有網友表示，「孫楊請立即說話，不要虛假宣傳」、「不要消費觀眾了，難道你現在都已這樣子了嗎？」、「你再不說話就要失去一大波好感了」。

直播結束後，孫楊這種互動方式引起網路的熱議，有網友感到無比唏噓，認為貴為奧運冠軍應該有其他方式賺錢，如今要以「貶低身價」換取金錢，運動員的形象完全顛覆了。