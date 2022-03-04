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小馬雲重出江湖…老爸拍抖音 他在背景抓螃蟹做自己

中國新聞組／北京4日電
范小勤到父親做竹木工的地方玩耍。（取材自澎湃新聞）
范小勤到父親做竹木工的地方玩耍。（取材自澎湃新聞）

被稱為「小馬雲」的范小勤，一度在網路上暴紅，直播、代言、電影不斷。一年前，他因為沒流量被送回江西吉安老家，自此從商業營銷中退出。不過，近來網路上又出現范小勤的身影，不過他不是主角，而是在其父親范家發的短視頻中，在背景處自由玩耍，終於做回自己。

來源：YouTube

綜合媒體報導，范家發與親戚一起開設的這個帳號，內容以手藝人的身分，做些竹木製品。視頻中，范家發用竹子做魚簍，「小馬雲」則用魚簍到溪裡抓螃蟹。只見他光著腳踩進小溪，彎下腰翻開石頭，一把抓住了一隻在泥沙上爬的螃蟹，高興地說，「你看，我是抓螃蟹高手」。

范小勤和哥哥范小勇在抓螃蟹。（視頻截圖）
范小勤和哥哥范小勇在抓螃蟹。（視頻截圖）

視頻發布在抖音上，三天就有16.1萬人點讚。不少人一眼認出這就是此前暴紅的「小馬雲」，下許多網友留言，「『小馬雲』比之前懂事了」「麻煩大家不要去打擾他」。

范家發說，之前的河北老闆已與他們解除合同，把范小勤送回老家。今年14歲的范小勤，身高只有1米3，看起來像五、六歲的小孩；他不認識字，除了自己的名字；也不知道2+2等於多少。范家發說，小勤剛回來時，很有禮貌，見人就打招呼，後來跟著哥哥到處瘋跑，很快就忘了這些習慣。

范家發。（取材自澎湃新聞）
范家發。（取材自澎湃新聞）

回村不久，范小勤被父親帶去醫院檢查鑑定為智力殘疾二級，之被送入村裡小學隨班就讀。范家發說，考慮家裡的情況特殊，他沒有送兩個兒子去縣城特教學校讀書。

有網友留言，「終於有一個靠譜的團隊」，也有人質疑團隊消費「小馬雲」父子。很多網友建議，「小馬雲」跟父親學做竹木工。

回村一年多，范小勤不時懷念從前的日子，可以吃漢堡包、披薩、肯德基……但他說，自己更喜歡在家裡，因為有爸爸、媽媽，還可以跟著哥哥自由自在地奔跑。

「老范竹木工」抖音帳號。（網路截圖）
「老范竹木工」抖音帳號。（網路截圖）
小馬雲此前直播視頻。（取材自澎湃新聞）
小馬雲此前直播視頻。（取材自澎湃新聞）
范家發和妻子及兩個兒子的合影。（取材自澎湃新聞）
范家發和妻子及兩個兒子的合影。（取材自澎湃新聞）

馬雲 電影 抖音

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