海底撈「最牛服務員」楊利娟接任CEO 能扭轉虧損局面？

海底撈發布業績預告，2021年淨虧損約38億元至45億元。（取材自海底撈官網）

海底撈1日發布管理層人事任命公告，原海底撈CEO 張勇卸任，由有「最牛服務員」之稱的楊利娟調任首席執行官。張勇將繼續擔任董事會主席及執行董事。由於海底撈上月才公布2021年業績公告稱2021年淨虧損約38億元至45億元（人民幣，下同），楊利娟此時接棒頗受矚目。

南方都市報報導，此次人事變動被視為海底撈內部調整的後續之舉。據行業人士透露，作為「啄木鳥計畫」領導者的楊利娟，一直扮演重要的運營管理角色。服務員出身的她，在海底撈任職超27年，是海底撈走出四川、開拓全國市場的關鍵人物，也是海底撈推行「連住利益，鎖住管理」制度的負責人。

楊利娟的經歷頗為傳奇，為幫家裡還債，楊利娟早早輟學到了簡陽縣城當服務員。被上門吃飯的張勇一眼看中，開出160元（約25美元）工資挖角她，這比她當時120元的工資高出了不少。面對高薪承諾，楊利娟並沒有接受，直到原先工作的飯館老闆去其他城市發展才加入海底撈。彼時，海底撈剛成立一年。

加入海底撈第一年，楊利娟家中曾遭遇債主上門逼債，張勇聞知，直接畫出800元幫她解圍。楊利娟曾說，「從此，我就把海底撈當家了，誰要損害公司的利益，我敢跟誰拚命」。的確，為了維護海底撈在西安的店面，1999年身高不到160、當年只有21歲的她，曾帶領員工在半夜與60多個手持器械的鬧事者對峙。

據報導，楊利娟算是張勇手把手帶出來的大徒弟，她身上始終有一股「闖勁」。憑藉著全心地投入與付出，19歲時，楊利娟就成了海底撈簡陽第一家店的店經理。21歲時，楊利娟被張勇派去西安，獨立運營海底撈跨區域經營的第一家店，統管100多名員工。為走出四川、實現跨區域運營奠定了基礎。

報導指出，在員工激勵方面，海底撈有業界「活教材」之稱。此次管理層人事任命還包括兩位年輕的80後高管：李瑜出任海底撈中國地區首席運營官，王金平 出任港澳台及海外地區首席運營官。

另據九派新聞報導，楊利娟出任CEO，首先要面對的便是如何扭轉海底撈的虧損局面。海底撈發布業績預告，2021年淨虧損約38億元至45億元。而業績大幅下滑的原因，主要由2021年關店損失集中計提造成。

數據顯示，海底撈上市前全球門店不到300家，3年後門店總數達1597家。海底撈董事長張勇曾說，「我對趨勢的判斷錯了，2020年6月我進一步作出擴店的計畫，現在看確實是盲目自信。」