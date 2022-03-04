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北京冬殘奧吉祥物「雪容融」火了…「排6小時才買到」

中國新聞組／北京4日電
北京冬殘奧會主媒體中心內懸空佈置的巨型吉祥物「雪容融」。（中新社）
北京冬殘奧會主媒體中心內懸空佈置的巨型吉祥物「雪容融」。（中新社）

繼2022北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」擁有日本記者粉絲後，北京冬殘奧吉祥物「雪容融」也引來日媒關注。據報導，日本朝日新聞網站1日及3日均報導了民眾在冬奧紀念品商店前排長隊購買雪容融的火爆場面，並稱有人排了6個小時才買到。日媒記者也加入購物隊伍，花了一個半小時才買到，並稱「估計等到冬殘奧開幕，雪容融人氣還會更高」。 

民眾排隊搶購「雪容融」。（視頻截圖）
民眾排隊搶購「雪容融」。（視頻截圖）

因為太愛北京冬奧吉祥物「冰墩墩」，日本電視台記者辻岡義堂意外在網上走紅，被網民戲稱為「義墩墩」，他甚至說「現在義墩墩就是我的本名」。繼辻岡義堂後，北京冬殘奧吉祥物雪容融也引來日本朝日新聞的關注。

海外網報導，朝日新聞網站1日一段由記者拍攝題為「北京冬殘奧會吉祥物人氣十足」的視頻顯示，在奧運紀念品商店前，購買商品的人們從早上就開始排起了長龍，一名買到雪容融的女士開心地向日媒記者表示，「排了6個小時隊才買到」。視頻隨後給出特寫，「雪容融露出了可愛的紅色圓臉」。

在這段由朝日新聞社記者北村玲奈採訪的視頻中，還隨機採訪了多名路人，並對這裡的奧運紀念商品讚不絕口，「看來繼冰墩墩後，可愛的雪容融也變得人氣十足」。 

另報導指出，朝日新聞記者辻隆德近日也前往紀念品商店採訪購買雪容融人潮。朝日新聞網站3日報導開篇提到，「在紀念品商店外，還沒開門就有至少50多人排起長隊。我懷著期待往店裡看，陳列在貨架上的正是眼睛圓圓、非常可愛的雪容融。」

看到有購物者出來，辻隆德對其進行了採訪。當被問到喜歡冰墩墩還是雪容融時，購物者表示，「冰墩墩非常有人氣，但雪容融也很可愛。」

辻隆德隨後說，他在下午1點15分左右加入了購物隊伍，等了大約1個半小時才進店，「買到雪容融已經是下午3點多，隊伍才排了三分之一。等到冬帕運會開幕的話，估計雪容融人氣還會更高。」 

人民日報報導，雪容融以燈籠為設計原型，寓意包容互鑒、相知相融，代表著收獲、喜慶、溫暖和光明。

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