福州永泰3莊寨 列世界建築觀察名錄

福州永泰三處莊寨被列入「2022世界建築遺產觀察名錄」，圖為谷貽堂。 （中通社）

福建省福州市永泰縣的三處莊寨建築——黃氏「父子三莊寨」谷貽堂、紹安莊和積善堂，入選世界建築文物保護基金會（WMF）的「2022世界建築文物觀察名錄」。

澎湃新聞報導，永泰莊寨深藏於中國福建戴雲山區，是基於山林經濟的居防一體的鄉土建築。永泰莊寨的提名 和列入，將這一類少為人知的建築形式和中國傳統家族生存智慧彰顯於國際視野。

福建以「八山一水一分田」著名，而永泰重崗復嶺、溪流縱橫，田地更加細碎，永泰的鄉土社會因而在明清發展出了莊寨這一類居防一體的建築形式。以家/戶為單位聚居，形成生產、生活、軍事防禦、文化傳承的小單元，並以契約建立起對周邊的山林資源的掌控和組織。

永泰莊寨反映出明中葉至清末閩中東部近海山區的山林開發進程，體現出中國傳統家族的聚居繁衍可能演化出的一種典型的形態。永泰現存153座莊寨，其中5處被列為全國重點文物保護單位。

WMF是總部設在紐約、致力於保護歷史遺蹟的機構，每兩年公布一次觀察名單，致力提升人們對瀕危文化遺址的關注。在中國，WMF支持了很多遺產保護項目，最著名的是從2000年與故宮博物院合作進行的寧壽宮花園（乾隆花園）修復保護工程。

與土樓、土堡、碉樓等居防一體的鄉土建築相比，永泰莊寨作為一種特殊的建築類型仍未受到足夠的關注。永泰莊寨仍然與鄉土社會、家族傳統保持著密切的聯繫。族人們合眾出資出力修繕莊寨的舉措日益增多，還專門成立了莊寨保護與發展理事會，在推動招商引資、參與新農村建設等方面都發揮了重大作用。

永泰莊寨周邊田林資源對應的農林生產活動仍在持續。但目前居住人口流失、傳統建築破敗是難以迴避的事實。2020年起，CHCC活態遺產工作室承接了永泰莊寨申報世界文化遺產預備名錄文本編製工作。在列入觀察名錄的未來兩年時間里，WMF將在一定範圍內提供資金支持，並將在國際專家智庫和宣傳推廣平台上給莊寨創造更多機遇。